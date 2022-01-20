BİSİKLETLE BALAYI TURU!
BİSİKLETLE BALAYI TURU!
0
67 YILDIR YIKANMADI AMA...
67 YILDIR YIKANMADI AMA...
0
RTÜK O SÖZLERE İNCELEME BAŞLATTI
RTÜK O SÖZLERE İNCELEME BAŞLATTI
0
TÜRKİYE'DE EN SEVİLEN ÇORBA...
TÜRKİYE'DE EN SEVİLEN ÇORBA...
0

KDV'ye yeni düzenleme geliyor!

KDV'ye yeni düzenleme geliyor!
20 Ocak 2022 Perşembe 11:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesine gidecek. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin, birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi. Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kdv #kdv düzenlemesi #hazine ve maliye bakanlığı
Önceki Haber
Konak'ta engelli kedilere özel bakım
Sonraki Haber
Yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğradı!
İkinci el durdu sıfır yerinde sayıyor
İkinci el durdu sıfır yerinde sayıyor
0
Hükümete çağrı: Akaryakıttan ÖTV alınmasın!
Hükümete çağrı: Akaryakıttan ÖTV alınmasın!
0
Motorin 14 lirayı da geçti!
Motorin 14 lirayı da geçti!
0
Seçmen ekonominin kötü olduğu konusunda hemfikir
Seçmen ekonominin kötü olduğu konusunda hemfikir
0
EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak: Hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracat
EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak: Hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracat
0
Akaryakıt bayileri, en az yüzde 15 kar payı istiyor
Akaryakıt bayileri, en az yüzde 15 kar payı istiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.