'Keyifli sohbetler' sürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gençlik yapılanması Genç MÜSİAD, mart ayından bu yana devam eden karantina dönemi boyunca gerçekleştirdiği organizasyonlarla en aktif rol oynayan Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu olmayı başardı.

Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu Koronavirüs (COVİD-19) dolayısıyla mart ayının başından beri hayatını evde geçirdi. Pandeminin başladığı ilk andan itibaren dijital dönüşüme ayak uyduran Genç MÜSİAD başta komite toplantıları olmak üzere; tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerini dijital platformlara taşıdı. Genç MÜSİAD, Türkiye'deki 56 şubesi ve yurt dışındaki 29 temsilcisi üzerinden düzenlediği etkinliklerle, bu alanda en fazla organizasyon düzenleyen Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu olmayı başardı.

Koranavirüs (Covid-19) vakasının Türkiye'de ilk kez görüldüğü mart ayından itibaren hızlıca çalışmalarına başlayan Genç MÜSİAD, başlattığı "Keyifli Sohbetler" serisi ile online platformlar üzerinden akademi, sanayi ve iş dünyasından Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Genç MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından insanlar dijital ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Genç MÜSİAD olarak bizler de bu olumsuz durumu avantaja çevirmek istedik ve bu minvalde çalışmalarımıza başladık. Pandemi dönemi boyunca Türkiye genelinde yaptığımız 192 etkinlikle süreç yönetimimizi gerçekleştirdik.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından; Arzum Ceo'su Murat Kolbaşı ile Youtube üzerinden bir canlı yayın yaparak dijital organizasyonlara öncülük ettik. Ayrıca siyaset dünyasından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı online etkinliklerimiz sayesinde üyelerimiz ile bir araya getirdik.

Birbirinden Değerli İsimleri Genç Girişimcilerle Buluşturduk

"Keyifle Sohbetler" başlığı altında düzenlediğimiz online programlarımızda, Çocuklar Duymasın ve 80'ler dizileriyle adından sıkça söz ettiren Birol Güven, Ramazan programlarının vazgeçilmez ismi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ekonomi alanında öncü isimlerden Prof.Dr.Kerem Alkin olmak üzere; Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yusuf Yeşil ve Murat Çiçek olmak üzere, birçok ismi üyelerimizle buluşturduk. Yenilikçi ve Girişimcilik Akademisi ile üyelerimizin bu konuda gelişimini gerçekleştirmek ve bu sayede uzun vadede proje yazmaları sağlamak adına "Online Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimlerini başlattık.