Konteyner krizi büyüyor: Hükümet çare bulmalı

Dünya ticaretini olumsuz yönde etkileyen konteyner krizinin lojistik sektörünü olumsuz etkilediğini dile getiren İZTO Yük Taşıma ve Antrepo Komitesi Meclis Üyesi Koçali Al, limana gerçekleştirdikleri sefer sayılarının azaldığını belirterek “İhracatçı kazanmayınca biz de kazanamıyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye ve dünya ekonomisini sıkıntıya sokan ve ihracatı olumsuz etkileyen konteyner krizi nedeniyle hammadde teminin aksaması üretimi olumsuz etkilerken navlun ve konteyner fiyatlarının da artmasına neden oluyor. İhtiyaca cevap verecek sayıda konteyner bulunmaması ihracatta gecikmelere neden olurken krizin Çin’in yoğun talebi ve yavaş işleyen gümrük denetimleri nedeniyle olduğu belirtiliyor. Son günlerde Uzakdoğu hattında konteyner krizinde bir rahatlama olduğu belirtilirken bu seferde Afrika yönünde sıkıntıların baş gösterdiği ifade ediliyor. Konteyner krizi ve navlun fiyatlarındaki artış tüm sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Krizden doğrudan etkilenen lojistik sektöründe de seferlerin azalması nedeniyle maliyetlerin karşılanmasında güçlük çekiliyor.

Maliyetler artıyor, iş yapamıyoruz

Konteyner krizinin nakliye sektöründe maliyet artışlarına neden olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yük Taşıma ve Antrepo Komitesi Meclis Üyesi Koçali Al, “Konteyner olmadığı için araçlarımız yatıyor. Limanlara giriş ve çıkışımız azalıyor. Limanlardan boş konteyner alamıyoruz. İhracatçı kazanmayınca biz de kazanamıyoruz. İhracatçı yüz lira kazanıyorsa bizde bundan bir lira kazanıyoruz. Bu konuyu gündeme getirdik ama kimse bunun tedbirini almadı. Kriz olunca herkes bağırmaya başladı. Nakliye esnafın çok zor duruma düştü. Konteyner krizi uluslararası bir konu olduğu için devlet çare bulmalı, ilgili bakanlıklar harekete geçmeli. Hükümet bu soruna çare araması gerekirken bizi yalnız bıraktı. Hükümetin, cumhurbaşkanı çare bulmalı. Şu anda 6 bin tır iş yapamıyor. Limana günde üç sefer yaparken şu an ancak bir sefer yapabiliyoruz. Şoför, işçi aylığı çıkmıyor. Maliyetleri karşılamamız için çok sefer yapmamız gerekiyor ki sürümden kazanalım. Bu durum maliyetlerin artmasına neden oluyor” diye konuştu.