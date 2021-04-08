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Konut fiyat artışında dünya rekoru kırdık!

Yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı Türkiye'yi konut fiyat artışında zirveye taşıdı. Sırasıyla Ankara, İzmir ve İstanbul konut fiyatlarının dünyada en çok arttığı şehirler oldu

Konut fiyat artışında dünya rekoru kırdık!
08 Nisan 2021 Perşembe 13:15

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatları endeksi 2020 dördüncü çeyrek sonuçlarını yayınladı. Dünyadaki 150 kenti kapsayan rapora göre, Türkiye'nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu.

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 30 ile Türkiye’nin başkenti Ankara oldu. İzmir yüzde 29.4 ile ikinci, İstanbul yüzde 27.9 ile üçüncü sırada yer aldı. Raporda, Türkiye’deki konut fiyat artışlarının arkasında yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybının olduğuna dikkat çekildi.

Knight Frank raporuna göre, ev fiyatları küresel olarak 2020’de ortalama yüzde 5.6 arttı.

Fiyatların en çok düştüğü kent ise Hindistan’ın dördüncü büyük metropol şehri Chennai oldu. Bu kenti yüzde 7.1 düşüş ile Dubai ve yüzde 5.3 ile Pune takip etti.

DÜNYA METROPOLLERİNDE DURUM

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konut fiyatlarına bakıldığında Boston’da yüzde 11.4, Washington’da yüzde 10.3, Los Angeles’ta yüzde 9.9, New York’ta yüzde 9.8, Miami’de yüzde 9.2 ve San Francisco’da yüzde 8.7’lik fiyat artışı görüldü.

Avrupa başkentlerinde ise Paris’te yüzde 7.7, Berlin’de yüzde 4.5, Londra’da yüzde 4.3 artış görülürken, Lizbon’da yüzde 0.9, Madrid’de yüzde 3.7’lik düşüş görüldü.

Moskova’da konut fiyatları yüzde 21 artarken, St. Petersburg’da ise bu oran yüzde 25.4 oldu.

Asya gayrimenkul pazarında ise Seul’de yüzde 22.3’lük konut fiyat artışıyla öne çıktı.

Yaklaşık 9,9 milyonluk bir şehir olan Seul, kendisini Asya’nın finans merkezlerine bir alternatif olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Başkan Moon Jae-in’in 2017’de göreve gelmesinden bu yana şehir giderek artan bir ekonomik krizle karşı karşıya. Hükümetin son üç yılda artışları azaltmak için yaklaşık iki düzine önlem açıklamasına rağmen, Seul’deki ev fiyatları 2017’den bu yana yüzde 50 artış gösterdi.

Etiketler; #Konut #konut fiyatı #izmir #ankara #konut satış fiyatı
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