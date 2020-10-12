Konut pazarına talep yoğun

Son altı aylık verilere göre Türkiye genelindeki konut satış m2 fiyatlarında artış yüzde 20 seviyesine ulaşırken kiralıkta bu artış yüzde 15 oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Ülkemizde Mayıs ayında 1.900-TL seviyesinde konutlar için birim m2 satış bedeli ortalaması yaklaşık yüzde 20 artış ile Eylül sonunda 2.300-TL seviyesine yükseldi. Kiralık fiyatlarındaki m2 ortalama fiyatları ise %15 artışla 8.20-TL’den 9.45-TL seviyelerine çıktı. Satılık konut türünde fiyat artışın yüzde 25 ve üstünde artış gösterdiği iller Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Aydın oldu. Kira fiyatlarında ise yüzde 30 ve üstünde artış yaşanan iller Kahramanmaraş, Uşak, Bilecik, Karaman, Bartın, Karabük ve Afyonkarahisar oldu” dedi.

En az kazandıran iller

Özelmacıklı “Son altı aylık verilere göre bazı illerdeki artış ortalamanın altında kaldı. Örneğin Rize, Kırşehir, Yalova, Karaman ve Ordu’da konut fiyatlarındaki artış sadece yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Kiralıklarda ise fiyatların değişmediği iller Rize, Aksaray, Gümüşhane, Sivas, Van, Yozgat ve Çorum oldu. Özellikle bir bölgede önce satış fiyatlarının artığını sonra ise bu artışın kira fiyatlarına yansıdığını değerlendirebiliyoruz” dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri içinde değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü “İstabul’da yaşanan kira artışının son altı ayda yüzde 15 seviyesinde olduğu görüyoruz. Ankara’da bu oran yüzde 10 iken İzmir’de ise sadece yüzde 5 seviyesinde kira bedellerinde bir artış yaşandı. Satılık fiyatlarında ise İstanbul’da yüzde 12 seviyesinde yaşanan artışlar, İzmir ve Ankara’da yüzde 16’yi geçti” dedi.

Satılık konut m2 fiyatları açısından iller arasında da kıyaslamalar yapan Özelmacıklı “Muğla yaklaşık 6 bin 500 lira ortalaması ile ülkemizde en pahalı konut satış fiyatı ortalamasına sahip. Bu ilimizi 4.300-TL ile İstanbul, 3.900-TL ile İzmir, 3.600-TL ile Aydın ve 3.500-TL ile Antalya izliyor. Kiralıklarda da benzer bir liste var. Muğla’da m2 kira bedeli ortalaması 23-TL iken, İstanbul’da 21, İzmir ve Antalya’da 16-TL” dedi.