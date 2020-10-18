Konut satışları sert düştü

Verileri analiz eden dijital Gayrimenkul pazarlama şirketi Gayrimenkul PR, avantajlı kredi döneminin yarattığı suni alım ve kaos dönemi sonrası gerçek alıcı kitlesinin piyasadan çekildiğini ve fiyatlarda da sert düşüşler beklediklerini ifade etti

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2019 yılı Eylül ayında İzmir’de 8 bin 830 olan konut satışı, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 8 bin 153 oldu. Verileri analiz eden dijital Gayrimenkul pazarlama şirketi Gayrimenkul PR, avantajlı kredi döneminin yarattığı suni alım ve kaos dönemi sonrası gerçek alıcı kitlesinin piyasadan çekildiğini ve fiyatlarda da sert düşüşler beklediklerini ifade etti İzmir’de gayrimenkul piyasasının ne zaman dengesini bulunacağını merak edilirken, TÜİK İzmir Müdürlüğünden Eylül 2020 verileri geldi. Gayrimenkul sektörünün durgun olduğu geçtiğimiz yılın Eylül ayında İzmir’de 8 Bin 830 konut satılmışken, bu yılın Eylül ayında 8 Bin 153 konut satışı gerçekleşti.

İlçe bazında veriler

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oranında azalarak 2 bin 266 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27,8 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,5 oranında azalarak 2 bin 408 oldu. İzmir’de Eylül ayında satışı yapılan konutların yüzde 29,5’i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 24,9'unu ilk satış, yüzde 75,1’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2020 Eylül ayında Buca’da 971 konut satılırken, Buca’yı 911 konut satışı ile Karşıyaka, 583 konut satışı ile Çiğli, 572 konut satışı ile Karabağlar, 549 konut satışı ile Torbalı, 496 konut satışı ile Menemen, 461 konut satışı ile Bornova, 453 konut satışı ile Konak ve 352 konut satışı ile Bayraklı takip etti

Fiyatları düşecek

TÜİK İzmir verilerini analiz eden dijital Gayrimenkul pazarlama şirketi Gayrimenkul PR şu değerlendirmeyi yaptı; Avantajlı kredi döneminde suni alımlar etkisiyle, fiyatlar köpürtüldü ve gayrimenkul sektöründe büyük bir kaos yaşandı. Ertelenmiş konut talebinin de canlanması İzmir’de konut fiyatlarında ‘denge’ rakamlarının ortaya çıkmamasına neden oldu. TÜİK’in Eylül ayı verilerinin geçtiğimiz yılın daha da gerisinde olması, İzmir’de konut fiyatlarında sert düşüşlerin olacağının işaretidir. Dövizin daha da değerleneceği algısı da İzmir’de konut satışlarını belirsiz bir döneme kadar gerilemeye itecektir

İzmir’de gayrimenkul piyasası, alıcı pozisyonundan satıcı pozisyonuna geçti. İnşaat firmaları ve mülk sahipleri avantajlı kredi döneminin yarattığı suni satış rüzgarının hala etkisinde olduğu için İzmir’de gayrimenkul fiyatları şu anda bile çok yüksek seviyelerde. Fiyatlar düşmediği sürece gerçek alıcılar alıma geçmeyecektir.



Talep düşüyor

Konut satışlarının hızını kesen en önemli unsur ise satış-pazarlama yöntemlerinde uygulanan eski alışkanlıklardır. İlanı girip, brandayı asıp, müşterinin aramasını bekleme yöntemiyle satış yapmak artık geride kalmıştır. Pandemiyle birlikte her şeyin değiştiği hayatımızda, Gayrimenkul satış-pazarlama yöntemleri de değişmiştir. İnşaat firmaları satış ofisleri açıp yoldan geçenlere konut satamayacaklar. Stratejisi olmadan amatörce yapılan konut projesi tanıtımları da amacına ulaşmayacak, inşaat firmalarına zaman ve para kaybettirecektir. Alternatif pazarlama kanalları ve advertorial yöntemiyle değer odaklı çalışmalar yapılarak, gayrimenkullerin finansmana dönüşme hızı artmaktadır. Arzın artacağı, talebin düşeceği gayrimenkul piyasasında rekabet öne çıkacak ve gayrimenkulü doğru fiyattan en erken satabilenler, haklı kazançlar elde edeceklerdir