Kooperatif borçları siliniyor

Yeraltı Suyu Sulama Kooperatifleri'nin tesis borçları siliniyor. Geçen yıl çıkan yasa ile kooperatif yönetimi artık tesisi almak zorunda kalmayacak, çalıştırdığı tesiste sadece işletmeci de olabilecek. Böylece kooperatifler 30 yıl boyunca devlete ödeyeceği para ile çiftçiye hizmet götürecek.

Devlete milyonlarca lira tesis borcu olan yeraltı suyu sulama koopetatiflerinin borcu siliniyor. Geçen yıl 28 Nisan'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı yasa ile kooperatifler artık çalıştırdıkları tesisi almak zorunda kalmayacak. Tesisin sadece işletmecisi de olabilecek. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü kendisine bağlı İzmir, Manisa ve Uşak'taki 108 kooperatif başkanı ile bir toplantı düzenledi yeni yasayı ve uygulamasını anlattı.

Sadece 5 kooperatif başvurdu

DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantının açılış konuşmasını DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS (Yer Altı Suları) Şube Müdürü Adem Somer yaptı. Somer, "108 kooperatifimizden 12'si tesis borçlarını ödedi. Devlete tesis borcu olan 96 kooperatiften sadece 5'i bize başvuruda bulundu. Bu sayının 40 hata 50'ye ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

İcralık olmaktan kurtulacaklar

7139 sayılı yeni yasa ile ilgili kooperatif başkanlarına bilgi veren Mühendist Esen Gün Yalçınkaya ise "Eski yasaya göre DSİ'nin tamamladığı pompa, kuyu, baraka, elektirikasyon ve sulama tesislerini kooperatifler, 5 yıl ödemesiz 25 yıl geri ödemeli olarak almak zorundaydı. Ancak yeni yasa ile kooperatiflerimiz 30 yılı kapsayan bu borcun altına girmekten kurtuluyor. Tesislerin mülkiyeti artık DSİ'de kalacak, kooperatifler işletmeci olacak. Sadece tesisin bakım ve onarımını yapacak" diye konuştu.

Para hizmet için harcanacak

Yeni yasanın özellikle 30 yıllık borç ödemesinin ilk yıllarında olan kooperatifler için büyük fırsat olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Çağlar ise birçok kooperatifin miktarı milyonları bulan tesis borçlarını ödeyemediğini ve bu nedenle ciddi maddi sıkıntılarla karşılaştığını vurguladı. Çağlar "Kooperatiflerimiz artık tesis için harcayacağı parayı çiftçimize direk hizmet için kullanabilecek" diye konuştu.