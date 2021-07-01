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Kredi kartında taksit sayıları düşürüldü

Kredi kartı taksit süreleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, taksit sayıları mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya, altında 6 aydan 3 aya düşürüldü. 5 bin liranın üzerindeki televizyonlarda taksit imkanı ise 4 ay oldu. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi

Kredi kartında taksit sayıları düşürüldü
01 Temmuz 2021 Perşembe 11:36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı. Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü.

Buna göre, altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

TAŞIT ALIMINDA KREDİ VADESİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme şöyle:

-Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.
-120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.
-300 bin ile 750 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 36 aydan 24 aya indirildi.
-750 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 24 aydan 12 aya indirildi.

Etiketler; #kredi kartı #kredi kartı faiz #taksitle araç alımı
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