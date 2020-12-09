Kredi ve sigorta süreçleri dijitalde

Türk Eximbank kredi ve sigorta imkanlarıyla konkordato, iflas, ithalat yasağı gibi ülkenin içinde bulunduğu olumsuz koşullara, politik ve ticari risklere karşı ihracatçılara yüzde 90 garanti sağlıyor.

İhracatçılar için kredi ve sigorta başvuru süreçlerini kolaylaştıran Türk Eximbank, işlemlerin çoğunu artık mail kanalıyla yürütüyor. Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği webinarda kredi ve sigorta başvuru süreçlerindeki yenilikleri anlattı. Sigorta sayesinde müşterinin kredibilitesinin rahatlıkla öğrenilebileceğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, teminat mektubu karşılığında kredi veren Türk Eximbank’ın yeni bir çalışması olduğunu açıklayarak, “Bundan sonra yapmış olduğunuz sigortalar ile alacakların vadesini beklemeden iskonto edebilme imkanı bulunmaktadır. İhracatçılarımızın yolladıkları mallarda sigorta garantisi almaları kendi gelecekleri için çok önemli bir enstrüman. Sigorta yapan firmalarımız bir sıkıntı olduğu zaman meblağı tahsil edebilecekleri bir kurum oluyor.” dedi.

2021’de sigorta sabit ücretleri değişebilir

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, sigorta ve kredi süreçlerinde firmaların sadece iki tane muvafakatname vererek tüm evraklarını mail yoluyla iletebildiğinden bahsetti.

“Artık neredeyse tüm işlemleri bu iki evrakı aldıktan sonra mail kanalıyla yürütebiliyoruz. Geçmiş dönemde çok evrak istenen bir dönemden şu anda daha çok sadeleştirilmiş bir seviyeye geldik. Yeni bir firmaysanız bankadan getireceğiniz bir niyet mektubu olması gerekiyor. Bunun dışında evrak setiyle beraber niyet mektubu bize ulaştığı taktirde analiz çalışması hızlı bir şekilde yapılıyor, limit koşuları belirleniyor ve kredinizi kullanabiliyorsunuz. Eskisi gibi firmaların kredi başvuru süreçlerinde evrak hazırlamakta zorluk çekeceği bir durum yok. Sigorta süreci de alıcıların tahsilat güvencesini sağlamak için satıcı firmayla Eximbank’ın karşı karşıya geldiği bir sistem. Bir malı güvenle yurtdışına satmak istiyorsanız sigorta tarafında Eximbank’ı kullanmanız faydanıza olacaktır. 2021 yılında KOBİ’leri daha çok Eximbank ile tanıştırmak istiyoruz. 2021 yılında sigorta sabit ücretleriyle ilgili değişikliğimiz olabilir.”