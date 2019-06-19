Kültürpark kongre merkezi olsun

Egeli turizmciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tartışılan Kültürpark Projesi kapsamında 'uydu kongre merkezi' yapılmasını önerdi. ETİK Başkanı İşler, 'Böyle bir tesis bölge ekonomisine büyük katkı sağlar' dedi

Egeli turizmciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tartışılan Kültürpark Projesi kapsamında 'uydu kongre merkezi' yapılmasını önerdi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Gaziemir'e yapılacak kongre merkezinin yanı sıra bölgedeki istihdam, aş ve iş gücünün devamı açısından bir uydu kongre merkezi olarak alanın kullanılması taraftarıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya çıkılması ve yarışmanın sonuçlanmasıyla birlikte 1991 yılından buyana tartışılan Kültürpark Projesi'ne ilişkin 'arama konferansı' düzenledi. Kültürpark'taki İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Kültürpark Projesi ve Kültürpark'a ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ile birlik üyesi kuruluşların yöneticileri de konferansa katılanlar arasında yer aldı.

Turizmin kalbi

Konferansta söz alan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Kültürpark projesinin ve proje kapsamındaki kongre merkezinin özelde turizm ve konaklama sektörü, genelde İzmir ve ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti. Geçmiş dönemlerde konulan 'fuarlar ve kongreler şehri İzmir' hedefi doğrultusunda bir kongre merkezine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan İşler, şu görüşleri dile getirdi: "Çeşitli kültür, sanat etkinliklerinin, şenliklerin, kongre ve panellerin yapılabileceği böyle bir merkezinin şehrin merkezinde yer alması önemliydi. Kültürpark İzmir projesi kapsamında yer alan kongre merkezinin bu iş için biçilmiş kaftan olduğu düşünüldü. Fuarlar ve düzenlenebilecek kongrelerin cazibesiyle Kültürpark çevresi konaklama ve turizm sektörünün kalbinin attığı bölgeye dönüştü. Kültürpark'ı merkeze alan bölgede 2 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 44 konaklama tesisi yer aldı."

Hayal kırıklığı yaşanıyor

İhtisas fuarlarının Gaziemir'deki yeni fuar alanına gitmesiyle birlikte iş yapma kapasitesi azalan bölgedeki tesislerin zor duruma düştüğünü, çalışanların işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan ETİK Başkanı Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültürpark projesinin yaşama geçirileceğine, kongre merkezinin yapılacağına dair sözler, bölgedeki ekonomik canlılığı ve iş potansiyelini arttıracağı için bölgedeki turizm tesislerini umutlandırdı. Projenin durdurulması, umudunu kongre merkezine, kongre turizmine bağlayan sektörde hayal kırıklığı yarattı. Unutulmamalı ki bölgedeki yatırımlar, istihdam edilen insanlar için de iş demek, aş demek. İşsizliğin, özellikle yüksek oranlı genç işsizliğin söz konusu olduğu günümüzde bu yatırımların istihdam boyutu göz önünde bulundurulmalı." n Doğancan Bingöl

54 yan sektörü etkiliyor

Kültürpark'ta düşünülen kongre merkezinin Gaziemir'de yapılmasının öngörüldüğünü belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Şehrin merkezinde yer alan Kültürpark'ta da çevreye uyumlu bir uydu kongre merkezi yapılabilir" diyerek şu görüşleri paylaştı: "Arama konferansları sonrasında Kültürpark projesinin yeniden ele alınacağı ve birtakım değişiklikler yapılacağı anlaşılıyor. Gaziemir'deki kongre merkezinin yanı sıra yeni projede Kültürpark'ta bir uydu kongre merkezi yapımının yer almasını öneriyoruz. Böyle bir merkezin çevreci bir yaklaşımla oluşturulması ve yaşama geçmesiyle düzenlenecek etkinlikler kentimize ve sektörümüze can suyu olacak, yaratacağı katma değerle sektörü hareketlendirecek ve kent ekonomisinin çarklarını yağlayacaktır. Böylelikle, desteklediği 54 yan sektörle birlikte turizm sektöründe çalışanların iş ve aş kaygısı da giderilmiş olacaktır. İzmir'e gelen turistlerin farklı kültürü ve yaşam tarzıyla öne çıkan şehirle buluşmalarının şehir otellerinde konaklamalarıyla mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz."