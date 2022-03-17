Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası kur krizi yaratılmasına neden olan 500 baz puan indirimi sonrasında faizi yüzde 14'e çekti, ocak ve şubat aylarında faiz kararı sabit tutma yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi mart ayında yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

FED 3 yıl sonra faiz arttırdı

Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri çeyrek puan artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırıma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.