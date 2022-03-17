BOŞANMA İDDİALARINA YANIT VERDİ!
BOŞANMA İDDİALARINA YANIT VERDİ!
0
YENİ VİRÜS ÇIKTI!
YENİ VİRÜS ÇIKTI!
0
SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA
SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA
0
CESUR ÇALIŞANIN CEZASI BELLİ OLDU
CESUR ÇALIŞANIN CEZASI BELLİ OLDU
0

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
17 Mart 2022 Perşembe 14:02

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası kur krizi yaratılmasına neden olan 500 baz puan indirimi sonrasında faizi yüzde 14'e çekti, ocak ve şubat aylarında faiz kararı sabit tutma yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi mart ayında yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

FED 3 yıl sonra faiz arttırdı

Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri çeyrek puan artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırıma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Etiketler; #merkez bankası #faiz #faiz kararı
Önceki Haber
Gülşen'den boşanma iddialarına yanıt!
Sonraki Haber
İzmir'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
EPDK'dan elektrik fiyatı açıklaması: 6 aya kadar...
EPDK'dan elektrik fiyatı açıklaması: 6 aya kadar...
0
Benzin ve motorine yine indirim geldi! Motorine gelen indirim 4 lirayı aştı
Benzin ve motorine yine indirim geldi! Motorine gelen indirim 4 lirayı aştı
0
Benzin ve motorine sessiz sedasız bir indirim daha!
Benzin ve motorine sessiz sedasız bir indirim daha!
0
Motorine 2 lira 38 kuruş indirim geldi!
Motorine 2 lira 38 kuruş indirim geldi!
0
Yabancılara konut satışı arttı! Türkiye'den en çok ev alanlar ise...
Yabancılara konut satışı arttı! Türkiye'den en çok ev alanlar ise...
0
Akaryakıt zamları kontak kapattırıyor
Akaryakıt zamları kontak kapattırıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.