Merkez Bankası'ndan hükümete mektup

Merkez Bankası hükümete gönderdiği mektupta, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023'e kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Sıkı duruş yüksek faiz anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her fırsatta yüksek faize karşı olduğunu dile getiriyor

Merkez Bankası, TCMB Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete mektup gönderdi.

Merkez Bankası, para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.



2020 YILINDA ENFLASYONU BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Merkez Bankası tarafından gönderilen mektupta tüketici enflasyonunun, 2020 yılı sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleştiği ve yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının dışında kaldığı belirtilerek, “Enflasyondaki yükselişte hem talep hem de maliyet yönlü unsurlar etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 civarında yatay bir seyir izleyen tüketici enflasyonu, salgına bağlı etkilerle Nisan ayında yüzde 10,94 ile yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yılın ikinci yarısında ise güçlü kredi ivmesine bağlı etkiler doğrudan ve dolaylı kanallarla enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur.

Parasal büyüklükler ve kredilerdeki yüksek hacimli genişlemeyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma bir yandan talep yönlü enflasyon baskılarını artırırken, diğer yandan cari işlemler dengesinde belirgin bir bozulmaya yol açmıştır. Sermaye çıkışları ve dış finansman ihtiyacındaki artışla birlikte rezervler gerilemiştir.” denildi.



HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla, ağustos ayı başından itibaren salgın dönemine özgü politikalarda sıkılaşma adımlarının atılmaya başladığı hatırlatılan açıklamda, “Ancak, hızlı kredi genişlemesinin birikimli etkileriyle talep koşullarının sergilediği güçlü seyir, yılın ikinci yarısında cari denge ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

TCMB, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için kasım ayında politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükselterek net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır.

Buna ek olarak, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla sade bir operasyonel çerçeve benimsenmesine ve kısa vadeli tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Aralık ayında, 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırmaya gidilmiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmiştir.” ifadelerine yer verildi.

SIKI DURUŞ ZORUNLU

Yukarı yönlü riskler belirgin bir şekilde önemini koruduğu belirtilen mektupta, “Bu nedenle, güçlü sıkı para politikası duruşunun devam ettirilmesi zorunluluk arz etmektedir.” denildi.