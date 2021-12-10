Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e, dolar tahmini ise 9,98'den 13,77'ye çıktı

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 13,77 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23,85 oldu.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken bu anket döneminde yüzde 23,85'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,61'den yüzde 21,39'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 11,76'dan yüzde 14,41'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 9,98 TL iken, bu anket döneminde 13,77 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken bu anket döneminde 15,56 TL'ye çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak revize edildi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,93 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,25 iken, bu anket döneminde yüzde 14,53 oldu.