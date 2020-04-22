Mevsimlik işçiler tedbirle tarlada

Manisa'da, Türkiye'nin farklı illerinden gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik tarım işçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasaklardan muaf tutuldukları için mutlu olduklarını söyledi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, 'İşçilerimizin hareketleri bu yıl kontrollü bir şekilde sağlanıyor" dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolculuk kısıtlamasından muaf tuttuğu mevsimlik tarım işçileri, Batı illerine gelmeye başladı. Bu kapsamda tarım alanında Türkiye'de önemli bir yere sahip Manisa'ya gelen tarım işçilerinin de işverenleriyle buluşturma noktasına kadar olan aşamada kontrollü bir şekilde ulaşımları sağlanıyor. Saat 08.00'de tarlaya gelerek, kahvaltılarını burada yaptıktan sonra mesaiye başlayan mevsimlik tarım işçileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak 8 saat ter döküyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "İlimizden, çıkış illerine talepler gidiyor. İlimizden yapılan talepler doğrultusunda çıkış illerinde mevsimlik tarım işçilerinin önce ateşleri ölçülüyor. Öksürükleri, nefes darlıkları olup olmadığı, seyahat ettikleri, temas ettiği kişilere kadar kontrolleri yapılıyor." dedi.

Evlilik için para biriktiriyor

Şanlıurfa'dan 2 gün önce Manisa'ya gelen tarım işçilerinden Mehmet Emin Keskin, evlilik hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmek için gereken parayı kazanmayı hedeflediğini, hedefinin 15 bin lira biriktirmek olduğunu belirtti. Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinden Salih Çapan (19) da, "Burada biriktirdiğim parayla bir dükkan açma hayalim var. Hedefim 20 bin lira. " dedi. Gaziantep'ten gelen iki çocuk babası mevsimlik tarım işçisi Murat Keskin (30), geride ailesini bıraktığını söyledi. 22 dönümlük tarlada şu an mevsimlik tarım işçilerinin de yardımıyla domates ekiminin gerçekleştirildiğini anlatan evli 3 çocuk babası çiftçi Rıdvan Geçkin (49), "Mevsimlik tarım işçileri bu nedenle olmazsa olmazımızdır. Onlar çok şükür geldi ve biz de ekime başlayabildik" dedi.



