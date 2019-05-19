Mobil Tır koop-tu geliyor!

Mobil Tır, İstanbul ve Tekirdağ'ın ardından İzmir için yola çıktı. AXA Sigorta, İzmir Köy-Koop, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle İzmir'in köylerine gidecek olan Mobil Tır, 'Koop-tuk Geliyoruz' etkinlikleri kapsamında yöre halkıyla kültür sanat paylaşımlarına da aracılık edecek.

Tarım alanında sağladığı finansal katkının yanı sıra sosyal sorumluluk vizyonu çerçevesinde sektöre katkı sunmak hedefi ile çalışan DenizBank, ilk elden sağlık, finans ve yetiştiricilik eğitim hizmeti veren mobil tırı ile Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Mobil Tır, İstanbul ve Tekirdağ'ın ardından İzmir için yola çıktı. AXA Sigorta, İzmir Köy-Koop, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle İzmir'in köylerine gidecek olan Mobil Tır, 'Koop-tuk Geliyoruz' etkinlikleri kapsamında yöre halkıyla kültür sanat paylaşımlarına da aracılık edecek.

Üreticilerin ihtiyaçlarını yenilikçi finansal çözümler ve hızlı, kaliteli bir hizmet modeli ile karşılamaya odaklanan DenizBank, İstanbul ve Tekirdağ'da 'Mobil Tır'ı ile başladığı yolculuğuna İzmir ile devam edecek.

AXA Sigorta, İzmir Köy-Koop, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğinde 20 Mayıs 2019 tarihinde İzmir'de başlayacak ve bir ay sürecek yolculuk kapsamında, Buca'nın Kırıklar, Doğancılar, Karacaağaç, Belenbaşı, Kaynaklar köyleri ve Bergama, Kınık, Foça, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde çiftçilere sağlık bilgilendirmesi hizmeti, yetiştiricilik ve finans eğitimleri verilecek.

Söz konusu buluşmalarda yöre halkına tarım sektöründe karşılaşabilecekleri hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında eğitimler verilecek. Eğitimlerin yanı sıra 'Koop-tuk Geliyoruz' etkinlikleri kapsamında çocuklarla boyama etkinlikleri ve DenizBank sponsorluğunda çekilen 'Bizim Köyün Şarkısı' filmi gösterimi de yapılacak.

Desteğe devam

DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tarım sektöründe yüzde 42 pazar payına sahip olan bir kurum olarak üreticilerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. 17 yıldır gönül verdiğimiz tarım sektöründe çiftçilerimizle aramızdaki ilişkiyi bankacı müşteri ilişkisinden öteye taşımayı amaçladık. Bu yolda sektörünün öncü kurumlarıyla güçlerimizi birleştirmek, tarımda daha hedef odaklı, nitelikli ve kapsamlı hizmet sunmak üzere bize önemli bir alan sağlıyor. AXA Sigorta, İzmir Köy-Koop, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğinde sağlık, yetiştiricilik ve finans alanında çiftçimizin gelişimine katkı sunarken, 'Koop-tuk Geliyoruz' etkinliklerimizde çocuklarımızın da yüzünü güldürecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Soyer: Buca'dan başlıyoruz

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, şunları söyledi:

"Tüm dünyanın üzerinde durduğu tarım ve kooperatif örgütlenmesinin ülkemizde daha bilinçli yapılması adına her konuda olduğu gibi eğitim şart dedik ve kooperatifçi gençlerimizin projesi olan 'Koop-tuk Geliyoruz!' ile Buca'dan hikâyemize başlıyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak, bilinçlendirmek adına iyi tarım uygulamalarının bilinçli bir şekilde geliştirilmesi için yola çıkıyoruz."

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gökhan Özdemir şöyle konuştu:

"Bu projenin bizim için en değerli kısmı; üretim için çıkılan yolda bilinçli bir kitle yetiştirmeyi hedeflemesidir. Çünkü tarım sektöründe ne yazık ki çok dikkate alınmamış olan bir kesim bulunmaktadır. Bu kesim genelde aile işletmeciliği şeklinde aileden kalan bir meslek olarak geleneksel ve kendi olanakları ile tarımsal üretim ve hayvancılık yapmaya çalışmaktadır. Hedef kitlemiz tarımsal üretim ve hayvancılıkta eğitimli ve bilinçli olmanın üretimde artış için getireceği kazanımları deneyimleme şansına sahip olacaktır. Bu proje ile üretimde gelişen teknolojik imkanlara ve yeniliklere maddi olarak ulaşamayan ama her şeye rağmen üretmeye kararlı köylülerimizin başarılı olmasını hedeflemekteyiz."

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 2. Başkanı Ela Dalçam, "Toprak, bereketin başladığı yer. Mevsimlerin ritmiyle tohumu büyütüp besleyen, başaklandıran ve tekrar hayat veren toprak. Toprağı korumak insanı yaşatmaktır. Birlik ve beraberlik içinde desteklerimizle İzmir için yola çıktığımız bu anlamlı projede, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak üreticilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tır ne zaman, nerede?

