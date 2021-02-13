Mobilyaya talep arttı hammadde yetişmiyor

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ev mobilyalarını yenilemeye başlaması mobilya sektöründe talep patlaması yarattı. Mobilya üreticileri ise sektörün temel hammaddelerinden biri olan MDF’yi bulmakta zorlanıyor

FATİH ÖZKILINÇ-Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden kalan vatandaşlar ev mobilyalarını yenilmeye başladı. Üretimde yaşanan ani artış ve MDF, sunta gibi levha ürünlerinin ihracatındaki artış iddiası mobilya teslim sürelerinin uzamasına neden oldu.

MDF, sunta gibi levha grubu ürünlerini bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getiren İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, “Üretici ve imalatçılar istedikleri MDF’yi bulmakta zorlanıyor. Döviz geçtiğimiz aylarda yüksek olduğu için MDF firmaları tahmin ediyoruz yurtdışı bağlantıları yaptılar. O bağlantıları yerine getirmek için el altından ihracata mal gönderiyorlar diye düşünüyoruz. Bundan dolayı iç talepte daralma oldu. Pandemi nedeniyle de fabrikaların bir süre üretime ara vermesi sıkıntı yarattı. Bu süreçte mobilya üretiminde ise bir patlama oldu. Yurtdışı ihracatı da başladı. Hammaddeye olan talebimiz arttı. Bugün büyük firmalar dahi bağlantı yapmalarına rağmen mal tedarikinde zorluk yaşıyor. Dünyada MDF üretiminde sayılı ülkeler arasındayız. Avrupa'da üretimin durması diğer ülkeleri de bize doğru yönlendirdi. Bunları hepsi birden üzerimize gelince boğulduk.” dedi.

Önümüzdeki aylarda sıkıntının biteceğini söyleyen Özkoparan, Kastamonu ve İnegöl’deki fabrikaların ek ünite kurmaya başladığını ihracata devam edildiği için MDF üretiminin artması gerektiğini söyledi

Ürün teslimleri gecikti

Hammadde sıkıntısı nedeniyle ürün teslim sürelerinin uzadığını belirten İzmir Ticaret Odası Mobilya Grubu Meclis Üyesi Nevzat Arkıy da “Mobilya sektörünün levha ayağında bir sıkıntı var. MDF, suntanın ihracatında artış olduğu için mal yurtdışına gidiyor. Fabrikalar iç pazara mal sürmekte zorlanıyor. İhracat oranı önceden daha düşüktü. Geçtiğimiz aylardaki döviz kurundaki yükseklik dolayısıyla ihracat arttı ve iç piyasada ürün bulmak zorlaştı.” diye konuştu.

İhracat değil, ani hareketlilik

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise sektör kurulu toplantısında konun masaya yatırıldığını belirterek, “Toplantıda Kastamonu Entegre yöneticileri, bu sene yüzde 80 iç pazara verdiklerini yüzde 20 ihracat yaptıklarını iç piyasadaki tedarik sorunun ise pazardaki ani hareketlilikle ilgili olduğunu belirttiler. Kısa sürede devreye alınacak ek yatırımlar geliyor. Sektör toplantısında iddia edildiği gibi daha çok ihracat olmadığı belirtildi.” şeklinde konuştu.