Motorinden sonra benzine de zam geliyor!

Akaryakıt zamlarının sonu gelmiyor. Motorine gelen 80 kuruş zamdan sonra bu kez de benzine 71 kuruş zam geliyor



Pazartesi gece yarısı motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 71 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece motorine 80 kuruş zam yapıldı

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıktı.