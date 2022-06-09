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Motorinden sonra bir zam da benzine!

Akaryakıt fiyatlarında zamların ardı arkası kesilmiyor. Brent petrolün son 13 haftanın zirvesine yükselmesi ve doların hızlı artışı piyasayı tetikliyor

Motorinden sonra bir zam da benzine!
09 Haziran 2022 Perşembe 10:55

Motorine gelen zamdan sonra bir zamda benzine geliyorSektör kaynaklarına göre benzine zam göründü. Halihazırda 27 TL’ye yaklaşan fiyatlar gelecek zamla 27,5 TL’yi bulacak.

Dün gece yarısından itibaren motorine gelen 1,95 TL’lik zammın ardından LPG’de de 50 kuruşluk artışın bu gece uygulanacağı belirtilmişti.

Bugün gün içinde akaryakıt yurt dışı ürün fiyatlamalarda olağanüstü bir değişim olmazsa yarın (cuma) geceden gecerli olmak üzere benzinde 1,24 tl ile 1,45 tl arasında zam beklentisi bulunuyor.

İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 27,48 TL olacak)

Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 27,57 TL olacak)

İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 27,59 TL olacak)

Etiketler; #akaryakıt #motorin #benzin zam #benzin #zam
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