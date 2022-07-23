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Motorine indirim bekleniyor!

Motorine Pazartesi gecesi indirim geleceği öğrenildi

Motorine indirim bekleniyor!
23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:43

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişim geliyor.

Sözcü’nün sektör kaynaklarından aktardığına göre, motorinin litre fiyatı 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,46 TL’ye, Ankara’da 24,57 TL’ye ve İzmir’de 24,59 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,72 TL, Ankara ve İzmir’de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.

Etiketler; #motorin #indirim #benzin #akaryakıt
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