Nakliye fiyatları arttı, kağıt yüzde 40 zamlandı

Kağıt fiyatlarına gelen yüzde 40’lara varan zam oranlarını ve sipariş iptallerini değerlendiren sektör temsilcileri, hammadde bulamadıklarını belirtiyor. Navlun fiyatlarının yükselmesi ve hammadde problemi nedeniyle kağıt fiyatlarının arttığını dile getiren sektör temsilcileri sorunun kısa vadede çözülmesini beklemiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Dünyada artan hammadde fiyatları pek çok sektörde olduğu gibi kağıt ve ambalaj sektöründe de etkisini gösterdi. Kağıttan mal üretenlerden yayıncılara, ambalajcılardan promosyon ürünleri tacirlerine kadar birçok işletme kağıt hammaddesi temini etmekte sıkıntı yaşıyor. Hammadde ve navlun fiyatlarında yaşanan artış kağıt fiyatlarının yükselmesine ve sipariş iptallerine neden oluyor. Kovid-19 pandemisiyle birlikte ambalaja ve kağıda ilginin arttığı günümüzde sektörde yaşanan sıkıntıyı İzmir Ticaret Odası(İZTO) Kağıt ve Ambalaj Komitesi Başkanı Yusuf Adato, Meclis Üyesi Mustafa Tüzün ve Matbaacılık Komitesi Meclis Üyesi Sinan Yolcu Haber Ekspres’e değerlendirdi.

Navlun fiyatları çok yüksek

Kağıt fiyatlarındaki artış Çin’den kaynaklandığını vurgulayan İZTO Kağıt ve Ambalaj Komitesi Başkanı Yusuf Adato, “En büyük üretici ve tedarikçi durumunda olan Çin’deki iç piyasadaki hareketlilikten dolayı dışarıya mal çıkmıyor. Çalışma saatleri de Kovid-19 nedeniyle düştüğü için üretim tam kapasite devam etmiyor. Bir de navlun fiyatlarıyla ilgili bir problem var. Ülkeler arasında yeterince gemi çalışmıyor. Bu durumdan kaynaklı navlun fiyatları bin dolardan 5 bin dolara kadar çıktı. Nakliye fiyatlarının artması sebebiyle sipariş iptalleri yaşanıyor. Şu anda biz iki ay sonrası için mal almaya çalışıyoruz iki ay sonraki navlun fiyatları daha fazla yükselirse bu siparişlerde iptal olacak. Ortalama konteyner başına bin, bin 500 dolardan hesap yaparken şimdi yüzde 25 ek maliyet geliyor. Aynı zamanda hurda fiyatları da çok yükseldi. Önceden sokakta daha fazla insan kağıt toplarken bugün daha az toplanıyor. Bu nedenle de hurda fiyatlarında bir artış var. Selüloz fiyatları da yükseldi ama asıl sebep nakliye fiyatlarının yükselmesi. Kağıt fiyatlarına yaklaşık yüzde 40 zam geldi” dedi.

Hammadde bulamıyoruz

Hammadde fiyatlarının artması ve üretimin talebi karşılamaması nedeniyle kağıt fiyatlarının arttığını ifade eden İZTO Kağıt ve Ambalaj Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Tüzün de “Bütün her şeyin zamlandığı bu dönemde fiyatlar çok yukarı çıktı. Bu fiyatların atışında navlununda çok büyük bir etkisi var. Uzakdoğu’dan çok mal geliyordu. Uzakdoğu’dan gelen mallara vergi getirildi. Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen kağıda Türkiye yüzde 15 vergi koydu. Ciddi boyutta bir sıkıntı var, hammadde bulamıyoruz. Fiyatlar yükselmesine rağmen sipariş iptalleri oluyor. Bu iptallerde selüloz ve konteyner sıkıntısının etkisi var” dedi.

Hammadde yok, zarar var

Sipariş iptallerinin yaşandığını dile getiren İZTO Matbaacılık Komitesi Meclis Üyesi Sinan Yolcu ise “Hammadde fiyatlarının yükselmesinin nedeni konteynır ücretleri ve selüloz ücretlerindeki artış. Avrupa’da Çin’de fiyatları yükseltiyor. Siparişler iptal oluyor ama ardından yine sipariş vermek zorunda kalıyoruz. Alternatif bir çözüm yok. Şubat ayında çıkardığımız fiyat listelerimize göre zarar ediyoruz. Önümüzde 6 aylık süreçte bu sıkıntıların çözülmesi mümkün görünmüyor. Konteyner ücretleri düşse bile selüloz fiyatları düşmediği sürece sorun çözülmez. Türkiye'deki fabrikaların, tüccarın ve matbaacının yapabileceği bir şey yok. Hammadde olmadan ne kutu üretebiliriz, ne başka bir ürün üretebiliriz. Üretemeyeceğimiz için de insanlar alternatif çözümler bulmaya çalışıyor” diye konuştu.