Net İhracatçı Konumundaki Sektörde Hedef 'Yeni Pazarlar'

Züccaciye ürünleri ihracatının 300 milyon doları aşarak önemli ihraç kalemleri arasında yer almaya başlamasıyla beraber Türkiye, dünya züccaciye sektöründe önde gelen ülkelerden olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Dünya genelinde 2018 yılında 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamının 2019 yılında 5,5 milyar dolar olması hedefleniyor.

Sektör raporlarına göre, ev ve mutfak eşyaları sektörü tutarı dünyada 90 milyar dolar olurken Türkiye'nin bu sektörden aldığı pay 2.3 milyar dolar oldu. Son 10 yılda ihracatını yüzde 82 artıran züccaciye sektöründe 4,7 milyar dolar ihracat ve 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleşirken 3,5 milyar dolardan fazla ihracat fazlasıyla sektör net ihracatçı konumunda bulunuyor. Türkiye züccaciye ihracatında en fazla Birleşik Krallığa ürün gönderirken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.

Sektördeki Çeşitlilik İhracata Yansıyor

Mutfak araç gereçlerinden banyo ürünlerine, dekoratif aksesuarlardan, bahçe aksesuarlarına kadar yaşam alanımıza dair her ürünü kapsamasıyla birlikte gelişen teknoloji ve tasarımların çeşitliliği sektör ihracatını olumlu yönde etkiliyor. Böylelikle Türkiye züccaciye sektöründe önemli gelişmelere ve ihracat rakamlarına imza atmaya devam ediyor.

Hedeflenen İhracat Oranına Fuar Desteği

2019 yılı itibariyle hedeflenen ihracat oranına ulaşabilmek için sektöre yönelik yapılan organizasyon ve uluslararası fuar çalışmalarına daha fazla önem veriliyor. Yerli üreticinin ekonomik olarak büyümesini ve yeni pazarlara açılmasını hedefleyen organizasyonlardan biri olan Home Concept 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici & Markalar Fuarı; ev eşyalarından, ev tekstil ürünlerine, banyo aksesuarlarından, seramik, cam, porselen grubuna kadar yüzlerce ürünü 14- 17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 17.000 yurtiçi ziyaretçi ve 95 ülkeden gelecek 2500 ziyaretçi ile buluşturmayı hedefliyor.