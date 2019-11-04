Ödemiş'in ilk Kestane Festivali

Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilk kez Kestane Festivali düzenledi. Kestane tatlarının öne çıktığı festival büyük ilgi de gördü.

Türkiye'nin sayılı kestane üretim merkezlerinden Ödemiş, hafta sonunda Kestane Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Ödemiş Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen festivalde üreticinin zahmetli hasat dönemi sonucunda elde ettiği ürünler vitrine çıktı. İlk kez düzenlenen festival büyük ilgi gördü.

Aydın Dağları'nda başladı

Festivalin ilk günü, Aydın Dağları üzerinde yer alan Bıçakçı Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bıçakçı Bedriye Baykaş İlk ve Ortaokulu bahçesindeki etkinliklerde Bıçakçı Yörük Türkmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ozanı Uşaklı Turan Şahin ve mahalli sanatçı Kemal Özgün sahne aldı. Katılımcılara kestane kebap ve kestaneli pilav ikramı yapıldı.

1170 rakımda lezzet dolu festival

Festivalin ikinci ve son gününe Bozdağlar üzerindeki 1170 rakımlı Kemer Mahallesi meydanı ev sahipliği yaptı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi ve İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve İzmir'den de davetlilerin katıldığı festival büyük ilgi gördü. Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Altıntaş, Ödemiş'in birçok üründe olduğu gibi kestane üretiminde de önde olduğunu hatırlattı. Ödemiş ve çevresinin kestane üretimi açısından farklı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Altıntaş, bu ürünün ihracatında da payını her geçen yıl artırdığını vurguladı.

Üreticinin talepleri

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş ve Beydağ'ın 5 bin tona yaklaşan üretime sahip olduğunu belirterek "Kestane üreticimizin elbette sorunları ve talepleri var. Orman alanlarında kalan kestane ağaçlarımızın orman alanından çıkarılması adına bir talepleri mevcut. Bölge Milletvekillerimizin bu konuyu dile getirdiklerinde inanıyoruz ki çözüm geliştirilecektir. Ayrıca kestanede özellikle Çin'den yapılan ithalatın son bulması, Çin'den ithal edilen ürünlerin yerli ürünmüş gibi satışının önlenmesi de ayrıca önem taşıyor. Kestane kebap, üreticimizin yanında olmak, böyle güzel etkinliklerle bir arada olmak sevap. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da "Dünyada örneği olmayan, bu kaliteli ürüne Ödemiş'te ve Beydağ'da sahip çıkanlara, emek verenlere teşekkür ediyoruz. Ödemiş ve Beydağ belediye başkanlarımızı da bu ürüne sahip çıkarak üreticimizin yanında oldukları için kutluyorum. Topraklarımıza, ağaçlarımıza, suyumuza, havamıza sahip çıkmak zorundayız. Unutmayalım ki bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz" dedi.

Kestaneli pilav ikramı

29 Ekim'de Ödemiş'te düzenlenen 2 bin kişilik dev zeybek gösterisini hazırlayan eğitmenlerden oluşan bir grup da zeybek gösterisi ile Kestane Festivali'ne hareket kattı. Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri uzun süre alkışlandı. Festivalde sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası katılımcılara müzik ziyafeti çekti. Bıçakçı'da olduğu gibi Kemer'de de Ödemiş kestanesi ile hazırlanan pilav büyük ilgi gördü. Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sağlık taramalarına devam ederken Ödemiş Belediyesi Deneme ve Bilim Merkezi de açtığı stantla çocukların ilgi odağı oldu.