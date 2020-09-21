Öğretmenliği bıraktı, girişimciliğe geçiş yaptı

Uzun yıllar beden eğitimi öğretmeni olarak hayatını sürdüren Murat Semih Göğüş, birçok insanın cesaret edemediği ortak payda olan "hayallerinin peşinden gitme" durumunu, kendine inanarak cesaret etti ve hayata geçirdi. 12 yıl sürdürdüğü öğretmenliği bıraktı ve hayallerinin peşinden giderek girişimciliğe adım attı

Murat Semih Göğüş (37), Gaziantep’te doğdu. Spora meraklı olan Göğüş, üniversite hayatında beden eğitimi öğretmenliğini tercih etti. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra Beykent Üniversitesi'nde "Liderlik ve Yöneticilik" üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Memurluk yerine girişimci olmayı seçti



Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra içinde daha farklı bir yerde olmak hissi uyanan Murat Semih Göğüş, dünyanın her yerinden yapabileceği bir iş hayal etti. İçinde bulunduğumuz dönemin dijitalleşme sürecini yakından takip ederken aynı zaman Türkiye'nin ilk aktivite arkadaşlığı grubu olan "Shallwe"yi kurdu. Böylelikle dijital dünyaya bir adım daha yaklaştı.

Öğretmenlikten girişimciliğe uzanan bir başarı öyküsü

Uzun yıllar öğretmen olarak çalıştıktan sonra kendi isteği ile işinden ayrılıp bir ajans kurdu. İşte Murat'ın girişim hikayesi de tam olarak burada başladı. Dijital alanda bir çok eğitim alarak bu dünyaya adapte oldu ve bir çok markaya dijital alanda destek veren bir ajansın kurucusu oldu.

Ofise gitme zorunluluğu yok

Zaman kavramının hayatta en önemli şey olduğuna inanan Göğüş, farklı bir çalışma sistemi kurdu. İş arkadaşlarının ofis zorunluluğu yok. Tatile gidip gidememe dertleri de yok. Murat ve iş arkadaşları, online olarak dünyanın herhangi bir yerinden çalışmaya devam ediyorlar. "İsterlerse 3 ay tatile çıkabilirler, yeter ki internet olan bir yerde olsunlar ve özverili çalışsınlar" fikriyle hareket eden girişimci, "dünyanın buna ihtiyacı var, gereksiz zaman kaybına tahammülüm yok" diyor.

Öğretmenlik yaptığı günlerde az dersi olmasına rağmen okula gitme zorunluluğu olduğunu dile getiren Murat, iş arkadaşlarının bu gibi zamanları daha verimli kullanacağına inanıyor. Onun iş yerinde işini bitiren çıkıyor, planı bozmuyor ve herkesin iyi niyetli bir özveri ile en verimli şekilde çalıştığını düşünüyor.

Sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor

Murat Semih Göğüş aynı zamanda yaklaşık 4 yıl önce kurduğu etkinlik ve yardımlaşma grubu olan Shallwe ile onlarca sosyal sorumluluk projesine de imza attı. Binlerce kişinin katıldığı bir sistemle ihtiyacı olanlara ulaşıp hem kendi hayatını değiştirirken, hem de başkalarının hayatını değiştirdi. Aynı zamanda yeni projelerinin de olduğunu ve bunları zamanla geliştirip, gerçekleştirmeyi planlıyor.

Mutsuz olduğunuz işi yapmayın



Göğüş'ün yeni girişimcilere tavsiyesi: "Bir insan için en zor şey alışılmışın dışına çıkmaktır. Bu aslında biraz da öğrenilmiş çaresizliktir. İçinde döndüğünüz çarkı kırın! Sınırlarınızı aşın! Herkesin bir potansiyeli vardır ve bu potansiyeli dışarı çıkarın!"