Online İşlemlerle Forex Üstünden Alım ve Satım Yapın

Para kazanmanın farklı birçok yolu var. Bunların içinde Forex öne çıkıyor.

Döviz alma ya da döviz satma başta olmak üzere farklı birçok işleme müsaade ediyor. Klasik bir borsadan ise çok farklı yönleri ile ayrılmakta. Özellikle 24 saat boyunca açık olması, finans anlamında işlem yapacak olanlar için büyük bir avantaj demek.

Neler Forex Piyasasında İşlem Görür?

Forex piyasası denildiği zaman akla gelen ilk şey dövizdir. Farklı ülkelerin dövizlerini değerlendirebilirsiniz. Euro, dolar, sterlin bunların başında gelir. Çok fazla işlem görür. Rus rublesi ve Japon yeni gibi opsiyonlar da mevcuttur. En dikkat çekici yatırım araçlarından birisi olan CFD'ler mevcuttur. Google, Apple, Twitter Facebook ve bunun gibi şirketlerin hisseleri üstünden işlem yapmak kolaydır. Enerji ürünleri, sanayi metalleri, tarım ürünleri ve değerli olarak tanımlanmış olan madenler, mevcut borsa üzerinden işlem yapabilmek adına tercih edilebiliyor.

Forex Piyasasının Özellikleri Nelerdir?

Haftanın 5 günü açıktır.

Cumartesi ve Pazar günleri işlem yapılmaz.

24 saat boyunca satın alma ya da satma mümkündür.

Bunun yanı sıra birden çok ülkenin borsası bu piyasa içinde dikkat çeker.

Dünyanın doğusundan batısına kadar farklı opsiyonlar söz konusudur.

İşlemlerde emir çeşitliliği vardır.

Mutlak bir güven ortamı oluşturulur.

Satıcılar ve alıcılar birbirlerini tanır.

Tüm kurallar taraflar, anlaşarak belirler.

Forex Kavramları Nelerdir?

Parite, iki değişik para dövizlerinin arasındaki oran anlamına gelir.

Lot, forex dövizin 100000 birimine karşı olan büyüklüğü demektir.

Bakiye, katılım gösterenlerin ana parasıdır.

Kaldıraç ise bir katılımcısının sahip olduğu meblağdan fazlası ile işlem yapabilmesidir.

Forex Piyasasına Katılım Kolay mı?