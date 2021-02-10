Orman ürünlerinde ihracat hedefi: 755 milyon dolar

Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatında 60 milyonluk ihracat artışı hedefleniyor

FATİH ÖZKILINÇ-Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı 2020 yılında 5.5 milyar dolar seviyesini geçerek 2019 yılı ihracat rakamını yakaladı. Ege Bölgesi’nde ise 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata gerçekleştirildi. Birliğin 2021 yılı ihracat hedefi ise 755 milyon dolar olarak açıklandı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin 2020 performansını değerlendirerek sektörün 2021 yılında odaklanacağı projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Yağcı, “Türkiye geneli üç sektörümüzün ihracatı 2020 yılı itibariyle 5.5 milyar dolar seviyesini geçerek 2019 yılı ihracat rakamını yakaladı. Rakam daha iyi olabilirdi özellikle mobilya sektöründe çünkü pandemi nedeniyle insanlar evlerinde kalınca harcamalarını eve yönlendirdiler. Sadece beyaz eşyalarını değil mobilyalarını yenilemeye başladılar. Mobilya sektörü iç piyasada hareketlendi. Sektör temsilcileri ihracat bacağını azaltarak daha çok iç piyasaya yöneldiler. 2019 gibi mobilya sektörü ihracat atağına devam etseydi çok daha farklı olurdu buna rağmen büyüme var. Ege Bölgesi olarak baktığımızda 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata gerçekleştirerek geçen senenin ihracat rakamının üzerinde kalmayı başardık. 2020 yılı başında her ne kadar yüzde 10’lık bir ihracat artışı hedeflemiş olsak da covid-19 salgının dünya ticaretine negatif etkileri göz önüne alındığında iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Yüzde 40 katma değer

Türkiye genelinden 220, Ege Bölgesinden ise 180 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Yağcı, “Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler olan Irak, İsrail, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan. Bununla birlikte halihazırda ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ithalat potansiyeli yüksek ülkeler hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır. Sektörlerimizin yarattığı katma değere bakacak olursak, Türkiye geneli baktığımızda ortalama kilogram başına birim fiyatımız 1,51 USD olarak gerçekleşirken Ege Bölgesi olarak kilogram başı 2,12 USD olarak gerçekleşmiştir. Ege olarak Türkiye ortalamasının yüzde 40 üzerinde bir katma değer sağladığımızı söyleyebilirim. Elbette bu rakamlar hedeflerimizin çok gerisinde. Hedefimiz Tasarım, AR-GE, Markalaşma ve inovasyonla ürünlerimizin katma değeri daha da yükselterek ihraç etmek, birim ihraç fiyatlarımızı yukarı çekerek ihracatımızı arttırmak” diye konuştu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılı ihracat hedefini de açıklayan Yağcı, birliğin 12 aylık dönemde 755 milyon dolarlık ihracat hedeflediğini söyledi. Pandemi sonrasının sektör için atak dönemi olacağını aktaran Yağcı, “Kovid-19 salgını ile önemi bir kez daha anlaşılan kekik, defne, adaçayı, biberiye gibi ürünlerimizin ihracatında önemli artışlar mevcut. 2020 yılına baktığımızda bir önceki yıla göre dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini yaptığımız kekikte yüzde 13, dünya üretiminin yüzde 90’ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağında yüzde 17 artış görülüyor. Aynı şekilde biberiyede yüzde 30, ıhlamurda yüzde 32 artış mevcut ve 2021 yılında bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Odun dışı orman ürünlerinin yalnızca ihracatımıza değil ülke ekonomisine katkı çok önemli, üretim ve pazarlama süreçlerinin tamamında ortaya çıkan katma değer ülkemize kalıyor, dışa bağımlı olmadan üretim yapılıyor, bu da ülkeye giren her bir dolar cari fazla olarak yansıyor. Ege İhracatçı Birlikleri olarak odun dışı orman ürünlerinin tamamında 2020 yılı itibariyle birim fiyatımız Türkiye ortalamasına göre yüzde 85 daha fazla, Egeli ihracatçılarımızda gurur duyuyoruz. Bu kadar önemli olan bu ürünlerin üretim alanlarının arttırılması, doğru metotlarla üretilmesi gibi amaçlarla sürdürülebilir bir üretim için Tarım Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ortaklarından olduğumuz Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize sanayi bölgesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve buna bağlı sanayi gelişiminin sağlayarak İzmir’in bu konuda öncü hale getirilmesi hedefleniyor. Bir diğer amaç, proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak. Bu sayede yerli tohum ve fide üretiminin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve Ar-ge çalışmaları, ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması konusunda çalışmalar da yürütülecek” diye konuştu.

Potansiyel var

Pandemiyle birlikte evlerde home-office çalışma sistemin mobilya sektörüne ivme kazandırdığını belirten Yağcı, “2020 yılı salgın ve pandemi nedeniyle evlerimizden çıkamaz olduk, evden çıkamama durumu insanları ev mobilyalarını yenilemeye itti. Bununla birlikte evlerimiz artık home-office olarak da kullanılıyor, kimi sektörler kalıcı olarak evden çalışmaya geçerken, buna imkanı olmayan sektörler dahi uzaktan toplantılarda ev ortamını kullanabiliyorlar. Bu trend ile 2020 yılının ikinci yarısında toparlanarak ivme kazanan sektörlerden olmayı başardı. Mobilya sektörü de cari fazla veren ender sektörlerimizden olup, ülke ekonomisine ve istihdama katkısı yadsınamaz. Ege bölgesi olarak Türkiye ortalamasına göre yüzde 20 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz ve ihracat birim fiyatlarımızı artırmak için çalışıyoruz. Dünya’da referans kabul edilen araştırma merkezi CSIL'in raporuna göre 2020 yılında Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya kadar yükseldi. Sektör olarak ilk hedefimiz Dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek ve mobilya sektörümüzün bunu başarabilecek potansiyeli var” şeklinde konuştu.

Mobilya sektörünün markalaşması ve tasarım odaklı üretime yoğunlaşabilmesi için tasarımcılarla firmaları bir araya getirecek bir platform kurmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yağcı, bu yıl 32’nci si düzenlenecek olan Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarına pandeminin gidişatına göre info stant ile katılım sağlayarak desteğimizi sürdüreceklerini söyledi.

Sektör hammadde sıkıntısı yaşıyor

Kağıt mamülleri sektörü ihracatında ise birliğin yüde 23’lük bir paya sahip olduğunu vurgulayan Yağcı, “Kağıt sektörümüz 2020 yılında ihracatta bir önceki yıla göre miktar bazında artış gösterse de, Dolar bazında düşüş yaşanmıştır. Bunun sebebi bir dönem ithal hammadde olan selüloz fiyatlarında yaşanan düşüş olmakla birlikte son dönemde maliyetler tekrar yükseldiğinden rakamlara yansıyacaktır. Sektörün en önemli sorunu daha önce defalarca gündeme getirilen ithalata dayalı hammadde sorunu. Endüstriyel plantasyon kağıt başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için oldukça önemli” dedi.