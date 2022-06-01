Öztürk: Faizin düşük tutulması enflasyonu ateşliyor

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir-Selanik arasında başlaması planlanan feribot seferleriyle sınır kapılarındaki uzun kuyrukların sona ereceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Kenan Yalavaç idaresinde şube binasında gerçekleştirildi. Toplantıda denizcilik sektöründeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir-Selanik arasında başlayacak feribot seferleriyle İpsala ve Kapıkule sınır kapılarındaki uzun kuyrukların sona ereceğini söyledi.



Enflasyona karşı deneyimliyiz



Konuşmasında artan enflasyon rakamlarına dikkat çeken Öztürk, “Dünya ekonomisinde karabulutlar maalesef yoğunlaşıyor. ABD ve AB’nin yüksek enflasyonla başa çıkmak için faiz artırmaya başlamaları dünyayı yüksek enflasyon içinde durgunluğa sürüklüyor. Hem dövizin TL karşısında yükselme trendi hem enflasyon belimizi büker hale geldi. Ama bu sadece için Türkiye için geçerli değil. Türkiye’de belki biraz fazla olabilir. Türkiye’de yüzde 69’lara varan bir enflasyon var. Ama durgunluk her yerde var. Enflasyonla nasıl savaşılacağı noktasında Türkiye deneyimli. Çünkü hayatımız boyunca enflasyonla beraber olduk. Ümit ediyorum bütün ekonomiler bir an önce düzelir, bu enflasyon kıskacından kurtuluruz” dedi.



Faizin düşük tutulması enflasyonu ateşliyor



Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlar ve küresel ekonomideki gelişmelerin etkisi altında zor bir dönem yaşadığını dile getiren Öztürk, “Kur korumalı mevduat uygulamasına rağmen döviz kuru yükselirken dış ticaret açığı, cari açık maalesef artmaya devam ediyor. Üç haneli rakamlara yaklaşan enflasyona rağmen faizlerin ve kredilerin düşük tutulması enflasyonun ateşini daha da ateşliyor. Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nisan ayı itibariyle iç borcun faizi anaparayı geçti. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç 181 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin risk primi ise 735 puana ulaştı. İlk çeyrekte yakalanan yüzde 7.3 büyüme ile geçen yılın yüksek büyüme ivmesi şimdilik devam ediyor. Dış kaynak girişinin kuruması, döviz rezervlerinin azalması önümüzdeki dönemde ödemeler dengesinin krize yaklaşması önemli bir nokta. Dövizde beklenti ihracat ve turizm gelirlerine odaklanmış vaziyette. Diğer yanan erken seçimde gündemde yerini aldı” ifadelerini kullandı.



Artan yakıt fiyatlarının navlun fiyatlarında düşüşe izin vermediğini uzun sürede bu durumun devam edeceğine dikkat çeken Öztürk, bu tabloya rağmen küresel tedarik zincirinde yeni bir tıkanıklığın yaşanacağı endişesinin hüküm sürdüğünü ifade etti. Denizcilik piyasalarında yaşanan tıkanıklığın Türkiye’deki limanlara da artı talep ve sıkışıklık olarak yansıdığını belirten Öztürk, “Limanlarımızda doluluğun getirdiği gecikmeler, demoraj ve ardiye sorunları yaşıyoruz. Limanlarda elleçlenen yük rakamları ise düşüyor. Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen yük binde 6 azalarak 45.2 milyon tona gerilemiş durumda. Elleçlenen kontyner miktarında ise yüzde 2.6 artış yaşandı” diye konuştu.



Türkiye’nin cazibesini artıracak



Kurvaziyer sektörünün pandeminin etkilerini en hızlı atlatan sektör olduğunu Kaydeden Öztürk, “Küresel çapta kurvaziyer seferleri yeniden güçlü bir şekilde başladı. 2022 yılı başından 30 Mayıs tarihine kadar Egeport Kuşadası Limanında 106 gemiyle 87 bin yolcu, Alsancak Limanına ise 4 gemiyle 4 binden fazla yolcu geldi. Sektördeki hareketliliğin limanlarımıza daha fazla gemi ve yolcu olarak yansıması için çalışmaya devam ediyoruz. Galataport’un hizmete girmesi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın İstanbul Yenikapı’da yeni bir kurvaziyer limanı yapılacağını açıklaması ve Egeport Kuşadası’nın Doğu Akdeniz’in en gözde limanlardan biri haline gelmesi gelişmeleri ülkemizin kurvaziyer turizminin cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Kurvaziyerle 1 milyon yolcu gelecek



DTO İzmir Şubesinin kurvaziyer turizminin gelişimi için paydaşlarla birlikte yıllardır çabaladığını da aktaran Öztürk, bu çalışmalar sonucu İzmir’in bugün kurvaziyer turizminde çok daha farklı bir noktaya geldiğini söyledi. Pandemi sonrası Kurvaziyer firmalarının daha çok para kazanacakları limanları tercih edeceğini de aktaran Öztürk, Türkiye’nin bu noktada çok avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirterek 2022 yılında Türkiye’ye kurvaziyer turizmiyle 1 milyondan fazla turistin geleceğini vurguladı.



İzmir-Selanik seferleriyle kapılar rahatlayacak



İzmir-Midilli feribot seferleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Öztürk, feribot seferlerinin her geçen gün artığını ifade ederek seferlerin Midili’den sonra seferlerin Selanik’e de uzayabileceğini söyledi. Öztürk, “Feribot seferlerinin Midilli’den sonra bu seferler Selanik’e de uzatılabilir. İzmir-Selanik hattının da eli kulağında. Bu bizim için önemli bir gelişme. Artık İstanbul’daki trafik İpsala ve Kapıkule’deki uzun kuyruklar İzmir-Selanik feribot seferleriyle baypas olacak. Bu ticari ve kültürel açıdan önemli” ifadelerini kullandı.