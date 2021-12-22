Pamuk üreticileri uyardı: Önlem alınmazsa çok döviz kaybederiz

Türkiye'de Cumhuriyetin yüzüncü yılında lif pamuk tüketiminin 2,5 milyon tona yaklaşacağı ifade eden Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, Türkiye’de 850 bin tona yakın lif pamuk üretimi yapıldığını üretimin artmaması halinde ithalatın büyüyerek döviz kaybına neden olacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Ulusal Pamuk Konseyi(UPK) tarafından “2021 Pamuk Sezonunun genel değerlendirmesi ve gelecek sezon beklentileri” konulu İzmir Ticaret Borsası(İTB) Tarihi Borsa Sarayı’nda Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Ünal Evcim’in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, “2021 yılı bizim için umut yılı oldu. 2020’ye göre ekim alanlarımız arttı. Verim açısından da üreticiyi tatmin eden bir yıl oldu. Pandeminin etkisinden kurtulan ülkemizde tekstil sanayi çarkları dönmeye başladı. İhracat potansiyeli arttı. Fiyat talep anlamında ülkemiz pamuk üreticisine faydamız oldu. Kârlı bir yıl geçirildi. Biz buna ‘beyaz altın, altın yılını yaşadı’ diyoruz. 2021’deki üretim maliyetleri ve üreticinin bu sene ekim kasım ayı içinde pamuğunu satması ile eline ciddi bir kar geçti. Süreç içerisinde enflasyon ortamı da yaşıyoruz. Bugün sadece pamuk sektörü değil hangi üreticiye sorsanız enflasyon ve girdi maliyet artışından olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Pamuk çiftçisi şu anda bu durumda. Elde ettiği kârı en iyi şekilde değerlendirme peşinde. Önümüzdeki sezon kuraklık etkisi var. Mazottaki gübre fiyatındaki artış, ithalat kaynaklı kimi ilaçlarda olan artış üreticiyi tedirgin ediyor. O kadar oynak bir ekonomi içerisindeyiz ki vatandaştan iş insanına kadar herkes olumsuzluktan etkileniyor” dedi.

Üretim planlaması yapılmalı

2021 yılında 480 hektar alanda pamuk üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Balçık, “850 bin tona yakın lif pamuk üretimi yaptık. Türkiye 1 milyon 900 bin ton lif pamuk tüketiyor. Türkiye olarak yerli üretim olarak ancak 850 bin tonunu karşılıyoruz. Bu rakamı artırmamız gerekiyor. Tekstil ivmeleniyor, yatırımlar artıyor. UPK olarak öngörümüz, 2023 yılında lif pamuk tüketiminin 2,5 milyon tona yaklaşacağı şeklinde. Bugünden önlem alınmazsa planlama yapılmazsa ithalatın büyüyeceği anlamına geliyor. Bu da döviz kaybına neden olacak. Yerli üretimle katma değer anlamında 11 kat ve fazlası gelir fazlası sağlayabiliyoruz. İthal pamukta bu kadar büyük bir katma değer mümkün değil. Hem açığı kapatmak hem de yerli tekstil sanayinin desteklemek anlamında üretim planlamasının yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Yerli üretim avantajlı

“2021’de 450 bin hektar üretim alanın 2022’de 550 bin hektara çıkmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Balçık, “Üretim alanı 2022’de 600 bin hektara da çıkabilir ama bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nın mutlaka çalışma yapması gerekiyor. 600 bin hektar üretim gerçekleştirebilirsek bir milyon 200 bin ton lif pamuk üretebileceğiz. Bu tekstil sanayisini rahatlatacak. 2021 yılının son çeyreğinde yaşanan döviz kuru atağı nedeniyle iplikçilerimiz ithal pamuk bağlantısı yapamaz hale geldi. Yerli pamuğun piyasada olması ve üreticinin satış yönünde davranması, sanayicinin bol miktarda mala ulaşmasını getirdi. Yerli üretimin avantajını tekstilcilerimiz sonuna kadar yaşadı. Geçen hafta ithal pamuklar 270 centten teklif edilirken Urfa, Hatay Ege Bölgesinden iplikçimize teklif edilen rakamlar 230 cent bazında. Bu söylediğim arz talep meselesi. Şu an rakamlarımız dünya piyasalarıyla aynı seviyeye geldi. Bu dengesizlik önümüzdeki günlerde umarım son bulur. Aksi takdirde ticaretin ithalat ihracatta dengelerini bozucu hale geldi” açıklamalarında bulundu.