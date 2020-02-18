Perakendecilerin hedefi sürdürülebilir gelecek

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yerel perakendecilerin yaşadığı ortak sorunlara ortak çözümler geliştirebilmek ve müşterilerinden çalışanlarına, üreticilerinden tedarikçilerine tüm paydaşlarına katkı sağlayacak projeler hayata geçirebilmek amacıyla bir arama konferansı gerçekleştirdi.

"TPF olarak yeni dönemde hedefimiz, dokunduğumuz her kesim için sürdürülebilir bir gelecek" ifadesini kullanan TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar ve akabinde geliştireceğimiz projeler, federasyonumuzun önümüzdeki süreçteki yol haritasını oluşturacak" dedi. Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yerel zincir marketlerin ekonomiye, paydaşlarına ve sektöre sağladıkları katkıyı artırabilmek, perakendeye ilişkin sorunlarına ise çözüm önerileri üretebilmek amacıyla JDE&Ofçay, PepsiCo ve Tomra sponsorluğunda bir arama konferansı gerçekleştirdi.

Ortak çözümler üretmeliyiz

Antalya'da düzenlenen ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa ve Kosova gibi Avrupa ülkelerinden 300'ü aşkın yerel zincir market sahibinin katıldığı arama konferansını değerlendiren TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "TPF olarak bu arama konferansıyla yola, üreticilerimizden müşterilerimize, tedarikçilerimizden çalışanlarımıza kadar, hayatta dokunduğumuz, ilişki geliştirdiğimiz kim varsa, kendilerine sağladığımız katkıyı artırabilmek hedefiyle çıktık" dedi. Düzgün, "6 ay önce göreve gelen yeni Yönetim Kurulumuz öncülüğünde TPF olarak amacımız, herkes için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunabilmek. Önceliklerimizden biri de elbette perakendeciler olarak yaşadığımız sorunlara ortak çözüm önerileri geliştirebilmek. Bu çerçeveyle aslında çalıştayımızdan çıkacak sonuçlar ve akabinde geliştireceğimiz projeler, federasyonumuzun önümüzdeki süreçteki yol haritasını da belirlemiş olacak" diye konuştu.