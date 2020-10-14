Pınar’dan Çin’e ihracat atağı

Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Pınar, Çin pazarına giriş yaptı.

Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu; “Türkiye’nin 11 bin kilometre uzağındaki Çin’i Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturmaya hazırlanıyoruz.” dedi. İzmir’den Çin’e yapılacak ilk sevkiyatta Pınar fabrikasını ziyaret eden İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen; “Ülkemiz çiftçilerinin ürünlerini dünya ile buluşturan Pınar Süt’ün hem üreticiye hem de ülke ekonomisine sağladığı katkıya teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan Pınar Süt, yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından olan Çin pazarına giriş yaptı. Böylece İzmir’den Çin’e ilk kez süt ürünleri ihracatı gerçekleştiren Pınar Süt, Türkiye’nin yaklaşık 11 bin kilometre uzağındaki Çin’de tüketicileri Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturdu. Konuyla ilgili bülten, görselleriyle birlikte ekte yer almaktadır.