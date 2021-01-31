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PTT'de ucuz yağ satılacak dediler ama...

Başta temel gıda ürünleri ve ayçiçeği yağı fiyatlarındaki önlenemeyen artışa çare olarak PTT'nin internet sitesi üzerinden ucuz ürün satışına başlayacağı duyurulmuştu. PTT’de 5 litrelik ayçiçek yağının 85,01 TL'den, markette ise aynı yağın 74,95 TL'den satıldığı görüldü

PTT'de ucuz yağ satılacak dediler ama...
31 Ocak 2021 Pazar 12:29

Temel gıda ürünleri ve ayçiçek yağı fiyatlarında önlenemeyen artışa çare olarak PTT’nin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satışına başlandığı duyurulmuştu.

Aynı marka 5 litrelik ayçiçek yağının büyük marketlerde 74,95 TL’den satıldığı, e-ticaret sitelerinde 78 liradan başlayarak satıldığı görüldü. PttAVM.com'da ise aynı ürünün fiyatı 85,01 TL.

2020’DE YÜZDE 29.9 ARTTI

En yoksul kesimin harcamalarının en az üçte birini ayırmak zorunda kaldığı gıda harcamaları geçen yıl aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artmıştı.

Gıda harcamalarında 2020 yılının tümünde bir önceki yıla göre yaşanan fiyat artışı ise yüzde 29,9 olarak gerçekleşmişti. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması ise aralıkta 3 bin 146 liraya çıktı.

Etiketler; #ayçiçek yağı #ptt
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