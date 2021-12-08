PÜİS, teminat uygulamasında yaşanan sorunları GİB başkanına aktardı

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş başkanlığında, PÜİS Genel Başkan Başdanışmanı Kemal Buluğ ve PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan’ında aralarında olduğu PÜİS Heyeti, bayilerin teminat uygulamasında yaşadıkları sorunları aktarmak üzere Gelir İdaresi (GİB) Başkanı Bekir Bayraktar’ı ziyaret etti. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, bayilerin teminat uygulaması nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü için PÜİS’in hazırladığı 7 öneriyi, GİB Başkanı Bekir Bayraktar’a iletti

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un sorunun çözümü için ilettiği öneriler ise şöyle;

1) Son 3 yıldır EPDK’dan kayıt dışı herhangi bir eylemden ceza yemeyen bayiler teminat uygulamasından muaf tutulmalı.

2) Ortaklarının aynı olması durumunda şirketin türü değişse de yeni şirket olarak kabul edilmemeli.

3) Bayiler dağıtım şirketleriyle 5 yıllık sözleşme imzalarken istasyonları için de kira sözleşmesi düzenliyor ve dağıtım şirketleri istasyonlara sözleşme süresi boyunca kira şerhi veya intifa koyuyor. Bu nedenle bayiler istasyonlarını teminat olarak gösteremiyor. Yeni bir düzenleme yapılarak kira şerhi veya intifa konulmuş istasyonlar da teminat olarak kabul edilmeli.

4) Teminatını öngörülen sürede yatırmayanlara ceza kesilmeden önce ihtar mekanizması devreye konulmalı ve ihtardan sonra en az 90 günlük bir süre verilmeli.

5) Teminat mektubu süresiz değil, 5 yıllık olmalı. Zira akaryakıt bayilerinin sözleşme süreleri 5 yıl. 5 yılın sonunda aynı dağıtıcı veya başka bir dağıtıcıyla anlaşıp, yeniden 5 yıllık bir sözleşme imzalıyor. Kaldı ki bankalardan süresiz mektup almak neredeyse imkansız.

6) Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce faaliyette bulunan mükelleflerden cironun yüzde 1’i kadar teminat alınacak. Uyumlu mükellefse bu teminatın 5’te biri alınacak.

Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi ve sonrasında faaliyette bulunmaya başlayan mükellefler için de eğer devam eden bir ticari faaliyeti varsa ve uyumlu bir mükellefse akaryakıt için 1 milyon, LPG için 500 bin TL olan teminatın 5’te 1 oranında uygulanmasını talep ediyoruz.

7) Bazı bayilere öngörülen sürede teminatı yatırmadığı için 25 bin liranın yanı sıra cironun binde 3’ü kadar ceza da kesilmiş. Bir suça iki ceza birden verilmemeli.