Sanayi robot istedi Tezmaksan şirket kurdu

Türkiye'nin ve imalat sanayinin teknoloji partneri Tezmaksan, robot ve otomasyona yönelik yatırımlarının kapsamını yeni kurduğu şirket ile genişletti. 2 Milyon Euro yatırım sermayesi ile kurulan Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon Şirketi Hadımköy'de 3000 metrekarelik yeni binasında faaliyete geçti

Şirket aldığı siparişlerle dört aylık çalışma takvimini doldururken Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, grup şirketlerinin bu en yeni üyesi hakkında şunları kaydetti: "Robot, otomasyon ve dijitalleşmede lider ülkelerin devri başladı ve Türkiye'nin teknoloji partneri olarak ülkemizin güçlü bir şekilde bu yeni dönemde yer almasını istiyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağız."

Son dönemde geliştirdiği yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi Cubebox, robot kontrol ünitesi ROBOCAM, üretimi uzaktan izleme ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin teknoloji partneri Tezmaksan, bu alandaki yatırımlarına hız verdi. Şirket, robot, otomasyon ve dijital çözümlere yönelik hizmetlerini Hadımköy'de açtığı 3000 metrekarelik yeni binasına taşırken, bu taraftaki çalışmalarını Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi altında topladı.

Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, yeni şirketleri hakkında şu açıklamada bulundu: "Rekabet gücü yüksek bir Türkiye hepimizin ortak düşü ve bunun gerçekleşmesi için dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Robot, otomasyon ve dijitalleşmede lider ülkelerin devri başladı ve Türkiye'nin teknoloji partneri olarak ülkemizin güçlü bir şekilde bu yeni dönemde yer almasını istiyoruz. Sanayicimiz de bunu istiyor. Sonuçta bu artık bir tercih değil mecburiyet. Yatırım yapmanın zorlaştığı bir dönemden geçmemize rağmen robotlu otomasyon çözümlerimize gösterilen talepte dört katlık bir artış oldu. Tezmaksan Makine'nin robot otomasyon bölümünde yaşanan bu talep artışı karşısında çok daha büyük bir üretim alanına ihtiyaç doğdu. Robot ve otomasyona yönelik bütün çalışmalarımızı Türkiye'ye ve imalat sanayisine daha fazla destek olmak adına Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi altına topladık. Hadımköy'de 3000 metrekarelik yeni binasında Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine devam eden Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketimiz aldığı yoğun siparişlerle önümüzdeki dört ayın çalışma takvimini doldurdu. Türkiye sanayisinde başlayan robot, otomasyon ve dijitalizasyon temelli dönüşüme ürün, hizmet ve çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz."

Sivas ve Konya'da da yatırım yapılacak

2 Milyon Euro yatırım sermayesi ile kurulan şirketin beş yıllık stratejisi içinde Konya ve Sivas'a birer üretim tesisi açmak bulunurken Aydoğdu, "Gelişkin bir sanayiye sahip olan ve bölgelerine ciddi katkı sağlayan Sivas ve Konya'ya ya üretimi taşıyarak yatırımmiktarını 10 Milyon Euro'ya çıkarmayı planlamaktayız. Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin globalde de olmasını istiyoruz. Ülke olarak hepimizi gururlandıracak bu güzel gelişmeler için bir miktar daha beklememiz gerekecek" dedi.