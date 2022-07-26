Sanayici isyanda: Üç ay sonrasını göremiyoruz!

EBSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı sanayici isyan etti. Hükümet tarafından yapboz niteliğinde bir takım kararlar alındığını belirten Meclis Başkanı Salih Esen, “Ama yeter, lütfen yeter!” diye haykırırken Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da yeni bir orta vadeli programın ve yeni bir heyecan şart olduğunu vurguladı

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi binasında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Esen, ekonomiye yönelik bir takım alınan kararların sanayicilerin zorladığı kaydetti.

Enflasyon ve kur riskinin Türkiye için acil çözüm bekleyen meselelerden olduğunu kaydeden Esen, bu konular halledilemediği sürece de ekonomide istikrarın sağlamanın çok zor olduğunu söyledi. Esen, “Sanayicimizin, ihracatçılarımın önüne yeni engeller değil yeni destekler koymamız gerekiyor. Ekonomiyi güçlendirecek kesimleri daha fazla güçlendirmeliyiz ki geri dönüşümü de öyle olsun. Politika yapıcıların bu anlamda aklı selim olmaya davet ediyorum” dedi.

Esen isyan etti: Ama yeter!

BDDK’nın ve Hazine ve Maliye Bakanlığının aldığı kararlara yönelik de eleştirilerde bulunan Esen, “Yap boz niteliğinde bir takım kararlar alıyorlar. Alınan kararları anlamakta zorlanıyorum. Üç ay sonrasını göremiyoruz, üç ay sonrasına yönelik plan, proje yapamıyoruz. Bütün bunların ötesinde hala ilmik ilmik boğazımızın sıkılmasını anlamakta zorlanıyorum. Dolar 18 TL’yi gördü. Atılan adımların ne kadar faydası oldu? Bir takım şeylerin artık zorlamayla olmayacağını, gönüllülük esası ile olabileceğini bilincinde olmak gerektiği kanaatindeyim. Hadi madem bütün şirketlere bir kayyum atayın biz de rahat edelim. Ama yeter, lütfen yeter! En azından atılan taş kurbağayı ürkütsün, bu olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir orta vadeli program şart”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise “Risk enflasyonuyla son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktığımız bir süreci yaşıyoruz. Kurlardaki istikrarsızlık maliyet yapmayı, fiyat vermeyi ve önümüzü görmeyi zor bir hale getiriyor. Ülkemiz CDS Primi 900’ün üzerine çıktı. Bugün 840 düştü 840 dahi Türkiye’ye yakışan bir risk primi değil. Çünkü yabancı yatırımcının gelmesini istiyorsak buradan başlamamız gerekiyor. Temmuz ayında 38 ülkede faiz artırımı yapıldı. Türkiye’de faiz artırımı yapılmadı ama kamunun alacaklarında bir faiz artırımı yapıldı. Bunu anlamak mümkün değil. Böyle bir ortamda kurları belirli bir noktaya getirmemiz zor. Kurları belirli noktaya getirmek için enflasyonu düşürmemiz lazım. Bununla ilgili yeni bir orta vadeli program ve yeni bir heyecan şart. Başka türlüsü zor” dedi.

Sanayicinin hükümetten üç beklentisi

EBSO bünyesinde yapılan “Ekonomik Değerlendirme Anketi”nin sonuçlarını da paylaşan Yorgancılar, “Böylesi bir süreçte Odamızın Ekonomik Değerlendirme Anketi ile yılın ilk altı ayındaki gelişmeleri ve gelecek 6 ayın beklentilerini üyelerimizin gözünden ortaya koyma imkanı bulduk” dedi. Anketle ilgili verileri tek tek paylaşan Yorgancılar, ankete katılanların hükümetten enflasyonun düşürülmesi, ekonomide istikrarın sağlanması ile maliyetlerin azaltılarak finansman temininde destek beklediğini kaydetti. Yorgancılar, ayrıca ankete katılan üyelerin hammadde maliyetlerinin yüksekliği, kurlardaki belirsizlik ile enerji maliyetlerindeki artışın sanayicilerin iş yapmasının önündeki en önemli engeller olduğunu, sanayicilerin faiz politikası ve sonrasında yaşanan kur artışlarından büyük zararlar gördüğünü ve bu nedenle faiz politikasını onaylamadıklarını belirttiğini ifade etti.

EBSO’da aday tartışmaları başladı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, aday olduğunu bir kez de EBSO Meclisinde açıkladı. Karabağlı, “EBSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimi en iyi şekilde yerine getireceğimin inancıyla yeni dönem seçimlerinin İzmir demokrasisine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini diliyor tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Yorgancılar’dan Karabağlı’ya logo eleştirisi

Karabağlı'nın ardından söz alan Ender Yorgancılar ise "Ben bu odada meclis üyeliğinden başladım, sonra yönetim kurulu üyeliği yaptım sonra muhasip üye sonra yönetim kurulu başkan yardımcısı sonra meclis başkanı sonra yönetim kurulu başkanı oldum. Yani sırasıyla geldim. Çünkü burası dernek değil. Bir çok yerde başkanlık yaptım ama önce birini bitirdim sonra diğerine başladım. Çünkü sistem itibariyle olmaz, aldığım görevi yerine getirmem gerektiğine inandım. Başkan adaylığını açıklayan Mustafa kardeşimi tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Başkanlık açıklamasında da EBSO’nun logosunu kullanmaman gerektiğini buradan bir tecrübeli birisi olarak söylemek durumundayım. Ben bugün dahi EBSO’nun kaşesini, logosunu hiçbir yerde özel işimle ilgili kullanamam” ifadelerini kullandı.

“İnisiyatifim dışında”

Yorgancılar’ın ardından tekrar söz alan Karabağlı ise basına yönelik adaylığını açıklayacağı toplantı davetiyesinde EBSO logosunun yer almasına rağmen logoyu kullanmadığını belirterek “İnisiyatifim dışında bir hata varsa bu medya mensuplarınındır ya da yapan arkadaşlarımızındır ben yine onlar adına özür dilerim” dedi.