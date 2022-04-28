Sanayiciden beklediği alkışı alamayan Bakan Nebati'nin tepkisi gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İSO Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Konuşmada oda üyelerine 150 milyar lira kredi verileceğini belirten Nebati, salondan tepki bekledi. Beklediği tepkiyi alamayan Nebati, "Akşam uyuşukluğu herhalde, yüzde 9'a kadar. Daha ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, dün "Katma Değerli Yenilikçi Üretim ile Küresel Değer Zincirlerinde Üst Sıralara Çıkmak İçin Yatırım, Üretim ve İhracat Odaklı Ekonominin Türkiye İçin Önemi" gündemiyle toplandı. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de iş insanlarına seslendi.

İş insanlarına müjde veren Bakan Nebati, "Yakın zamanda yatırım, ihracat ve iş harcamalarına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini malum sizlerin kullanımına sunduk. Ülkemizin üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini arttırmak için selektif kredi politikamıza bir yenisini daha ekledik. İhracatçıları ve turizm sektörüne uygun faizi uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Dikkat edin. Bütün kredilerimiz TL bazlı ve yaşanan bu yüksek enflasyona rağmen önerdiğimiz, kullandırdığımız oranlar çok makul, uygulanabilir, ulaşılabilir ve Türk lirasına güven duymayı Türk lirası üzerinden işlem yapmayı hedefleyen bir anlayışın ürünü aslında. Bu çerçevede 100 milyar lirası ihracatçılara 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler ihracatı arttırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecektir. En az 3 en çok da 10 vadeli olarak kullanılacak bu kredilerin maliyeti neredeyse yüzde 9'a kadar inebiliyor. KOBİ'ler için 250 milyon lira ve KOBİ dişi firmaları için ise 1,5 milyar lira limit öngörmüş durumdayım. Bu kredilerde anapara faiz ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır. Sayın Sanayi Odası üyelerimiz, 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum." dedi. Ancak Bakan Nebati istediği karşılığı alamayınca, "Akşam uyuşukluğu, yüzde 9'a kadar. Daha ne istiyorsunuz?" diyerek sitemde bulundu.