Satışlar pandemi öncesini geçti!

Ege Serbest Bölgesinin ticaret hacmi ve ihracatında Ağustos ayında ortaya çıkan canlanma belirtileri, Eylül ayında çift haneye çıkarak güçlü bir ivme kazandı. Bölgede gerçekleşen ticaret hacmi ve ihracat Ağustos ve Eylül aylarında, pandemi öncesi rakamların üzerine çıktı

Son iki aylık veriler incelendiğinde; Ege Serbest Bölgesinin ticaret hacmi, Ağustos ayında, 2019’un aynı ayına oranla, yüzde 5.9 artışla 304 milyon 933 bin dolara, Eylül ayında ise, yine 2019’un Eylül ayına göre yüzde 12.9 oranında artışla 380 milyon 361 bin dolara ulaştı. Ağustos’ta 2019’un aynı ayına göre, yüzde 2.4 artışla 156 milyon 733 bin doları bulan Bölgenin ihracatının da, Eylül’de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 gibi yüksek oranda artarak 202 milyon 669 bin dolara ulaşması, yılın son çeyreğine ilişkin olumlu beklentileri güçlendirirken, Ege Serbest Bölgesindeki firmaların pandemi nedeniyle küresel pazarlarında ortaya çıkan daralmayı aştığı görüldü.

Bölgenin ticaret hacminin ve ihracatının, dünyada ve Türkiye’de pandeminin henüz görülmediği 2019 Ağustos ve Eylül aylarından daha yüksek çıkmasının son derece umut verici olduğuna işaret eden Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, bu tablonun yılın son çeyreğine ilişkin olumlu beklentileri de güçlendirdiğini vurguladı.

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesinin Ağustos ayına ilişkin rakamları gördüklerinde, temkinli bir iyimserlik içine girdiklerini, ancak Eylül ayında karşılaştıkları tablonun ise şüpheye yer bırakmayacak şekilde, pandemi öncesi döneme göre güçlü bir iyileşmeye işaret ettiğini vurguladı.

Ağustos ayı rakamlarında, Bölge firmalarının yurt içi piyasalardan alımlarını yüzde 24 gibi yüksek bir oranda arttırmış olmasını, Eylül ayının ticaret hacmi ve ihracatındaki artışın habercisi olarak gördüklerini belirten Güler, “Bölgedeki firmalar Ağustos ayında, iç piyasadan 36 milyon 650 bin dolarlık alım yaptılar. Bu miktar pandemi öncesi olan 2019’un Ağustos’unda gerçekleşen rakamdan yüzde 24 daha fazla. Bu da demek oluyor ki; siparişleri ve bağlantıları artan firmalar, Ağustos ayında yurt içindeki tedarikçilerinden yüklü miktarda hammadde ve yarı mamul madde aldı ve siparişleri yetiştirmek için çarkları daha hızlı döndürmeye başladılar. Bu da Ağustos ticaret hacmine yüzde 5.9 ve Eylül rakamına yüzde 12.9 artış olarak yansıdı” diye konuştu.

İyileşme devam edecek

Dr. Faruk Güler, pandeminin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin tamamen kaybolmamış olmasına rağmen, normalleşme eğilimlerinin sürdüğünü, Ege Serbest Bölgesinin de ekonomideki toparlanmayı hisseden üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Bölgede yılın kalan aylarında da iyileşmenin devam etmesini beklediklerini ifade eden Dr. Faruk Güler, şunları söyledi: “Üretim hacmi, istihdam ve ticaret hacmi bakımından bölgemizdeki rakamlar hızla eski seviyesine doğru çıkıyor. Özellikle Eylül ayında ortaya çıkan yüksek artış oranları, yılın son çeyreğine ilişkin olumlu beklentimizi güçlendirmiştir. Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği ve küresel piyasalara çalışan firmaların bulunduğu Ege Serbest Bölgesi, üretimde sağladığı ivme ile bu zor dönemde ulusal ekonomiye büyük katkıda bulunmaktadır.“



