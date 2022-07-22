Sebze-meyve ihracatı ilk altı ayda yüzde 9 arttı

EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, bu yılın ilk altı ayında yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 551 milyon olduğunu belirterek aynı dönemde 122 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Uçak, ayrıca 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya’da üçüncü kez düzenlenecek Interfresh fuarının bir fırsat olduğunu ifade etti.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, düzenlenen basın toplantısıyla yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde 2022 yılı ilk yarısındaki ihracat performansı değerlendirdi. Toplantıda ayrıca taze meyve sebze sektörünün tek fuarı olan 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Interfresh Eurasia Fuarı hakkında kamuoyuyla güncel bilgiler paylaşıldı. İzmir’de bir otelde düzenlenen toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak’ın yanı sıra İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Murat Ödül, ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer ve TARSİD Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk katıldı. Toplantıda EYMSİB Başkanı Uçak, bu yılın ilk altı ayında yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 551 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

EYMSİB’den altı ayda 122 ülkeye ihracat

Geçen yıl sektörün ihracatının 1 milyar 182 milyon dolar olduğunu kaydeden Uçak, “6 aylık artış ivmemizi devam ettirdiğimiz takdirde bu yılın sonunda ihracatımızı 1 milyar 300 milyon dolara, Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023 sonunda ise ihracatımızı bir buçuk milyar dolara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ülkeler bazında da yaş meyve sebze ve mamuller ihracatımızda en fazla ihracat yaptığımız ilk 3 ülke; 93 milyon dolarla Almanya, 87 milyon dolarla Amerika ve 65 milyon dolarla Rusya olmuştur. Altı aylık dönemde 122 ülkeye ihracat gerçekleştirdik” dedi.

“Her zaman önümüz açık”

Yaşanan hammadde fiyatlarındaki artışların, lojistik sorunların, Euro-Dolar paritesinin durumunun zaman zaman rekabetçi fiyatlar verme konusunda ihracatçıları zorladığı belirten Uçak, “Ancak şunu unutmayalım ki biz bir tarım ülkesiyiz. İhraç ettiğimiz ürünü kendimiz üretiyoruz, son derece modern işleme tesislerimizde ürünlerimizi işliyor ve paketliyoruz. Dolayısıyla bizim her zaman önümüzün açık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Fuarı sahiplenmeliyiz”

20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya’da üçüncü kez düzenlenecek Interfresh fuarı hakkında da açıklamalarda bulunan Uçak, “Fuar ülkemizdeki tek yaş meyve sebze fuarı durumunda ve sektör olarak bu fuarı sahiplenmemiz gerektiğine inanıyorum. Her çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği, bereketli topraklara sahip ülkemizin adından söz ettiren uluslararası nitelikte bir taze meyve sebze fuarına ev sahipliği yapmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizler de Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri olarak ortak bir stand ile fuara katılım sağlayacağız. Bu tür fuarlar ile potansiyel alıcılar, firmalarımızla bir araya gelerek yüz yüze ticari görüşmelerde bulunuyor, firmalarımızın tesislerini ziyaret ederek yerinde görme imkânı buluyor. Firmalarımızın uluslararası standartların üzerindeki modern tesislerini yurtdışındaki alıcılarımıza göstermek için bir fırsat yaratıyor. Umuyorum Ekim ayında verimli bir fuar olacaktır” ifadelerini kullandı.

“İhracat rakamlarındaki artış sevindirici”

İzmir’in önemli bir tarım kenti ve üretim miktarlarıyla ülke tarımına katkı sağlayan bir şehir olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise “Bereketli toprakların üzerinde yaklaşık 3.8 milyon dönümlük bir tarım arazisinin üzerinde üretim miktarı anlamında da gerçekten 1.8 milyon ton civarında sebze üretimi, 750 bin ton civarında da meyve üretimimiz söz konusu. Üretmek kadar kıymetlidir pazarlamak. Güzel pazarlama yaptığınız sürece üretim miktarı artara ya da üretimi ayakta tutarsınız. Bu anlamda da EİB’in olsun gerekse sanayi anlamında müteşebbislerimizin katkısı yadsınamaz. Bu sektörü hem üretenler hem de pazarlayanlar olarak bir arada götürmek zorundayız. Tarımın önemini söyleme gerek yok. Hepimizce malum. Bu kadar önemli bu kadar öne çıkan bir sektörün içersinde üreticinin, pazarlamacının, organizatörün hepsinin bir katma değeri vardır. Önemli olan bu birlikteliği bir uyum içersinde yarınlara taşıyabilmektir. Gelinen rakamlar itibariyle ülkemizin tarımsal ihracatından ciddi bir artış var ama bizi ilgilendiren İzmir’dir. İzmir içerisinde baktığımız zaman da hem Covid-19’a hem içinde bulunduğumuz iklimsel koşullara rağmen ihracat rakamlarımızda bir önceki yıla göre en az yüzde 10-15 civarındaki artışın olmuş olması sevindirici” şeklinde konuştu.

Fuara 16 ülkeden 160 katılım bekleniyor

Fuarların sektörün gelişime katkı sunduğunu ifade eden Antexpo Genel Müdürü Murat Özer de “Avrupa’nın yaş meyve sebze ticaret hacmi 70 milyar Euro bu sene 1,5 milyar Euroluk artan ticaretimiz var. Akdeniz çanağındayız. Orta Avrupa kuzey Amerika ihracat yapıyoruz. Fuarlar önemli platform sağlıyor. 16 ülkeden 160 katılım teyiti aldık. Fuar yaklaştıkça bu sayı da artacaktır. Geçen senelerden daha farklı olarak global konferanslar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.