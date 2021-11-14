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Şeker krizi kapıda!

Marketlerde şeker sıkıntısı yaşanmasının ardından tüketici de şekere zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, fiyatlarda yükselme meydana geleceğini ve market raflarında şeker bulma sıkıntısı yaşanacağını dile getirdi

Şeker krizi kapıda!
14 Kasım 2021 Pazar 09:29

Türkiye'de son dönemde gıda fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi. Geçtiğimiz sene ayçiçek yağındaki ani artış vatandaşı zora sokarken, bu sene de şekerde sorun yaşandı. Marketlerde şeker bulmakta zorlanan vatandaşların gözü kulağı yetkililerde.

Haber Global'de yer alan habere göre Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, tüketicinin şekere ulaşamamasının nedenlerini anlattı. Suiçmez, "Kamu fabrikalarının özelleştirilmesi ve getirilen kota en önemli sorundur. Kamu şeker fabrikaları sanayiciye yeterince ürün verememekte özel sektör ise daha yüksek fiyattan sanayiciye ürün gündeme getirmekte. Bu nedenle de tüketicilerimizin marketlerde şeker bulamaması sonucunu gündeme getirecek" dedi.

YÜZDE 15 AZALMA ÖN GÖRÜLDÜ

Yaşanan kuraklık yeterince sulama yapılmaması nedeniyle bu sene TÜİK'in açıkladığı ikinci üretim tahmininde yüzde 15 şeker pancarında azalış gündemde.

Etiketler; #şeker #şeker krizi #şeker bulunamıyor
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