Şekere de zam geldi!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3.57 TL olan fiyatını 3.93 TL'ye çıkardı

Son zamanlarda üst üste gelen zamlardan şeker de nasibini aldı. Türk mutfağının vazgeçilmezi şekere zam geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3.57 TL olan fiyatını 3.93 TL'ye çıkardı.

Gıda fiyatlarındaki artışa şeker de katıldı. Türk Şeker tarafından yapılan duyuruya göre, bir kilogram kristal şekerin fiyatı KDV hariç 3.57 TL'den 3.93 TL'ye çıkarıldı.

2019 yılında yapılan zamla Türkşeker'in 50 kilogramlık polipropilen torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3.57 TL’ye, KDV dahil fiyatı da 3.8556 TL’ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5.46 TL’ye, KDV dahil 6.44 TL’ye yükseltilmişti.

Evrensel'in aktardığı habere göre, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3.93 TL, KDV dahil 4.2444 TL’ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9.44 TL olarak belirlendi.