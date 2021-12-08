Sigaraya beklenen zam geldi. Yeni zam da yolda!

Bugün itibarıyla sigaraya 2 TL'lik zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bunun kur zammı olduğunu, ilerleyen günlerde bir de ÖTV zammı geleceğini açıkladı

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla sigaraya 2 TL’lik zam geldiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Aybaş, zamların oransal olarak yüzde 10,5 ila yüzde 12,9 aralığında değiştiğini aktardı.

Bu zamların döviz kurundaki artışlardan kaynaklandığına dikkat çeken Aybaş, “Bu yaşanan artış kur zammından kaynaklandı. İlerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır” diye konuştu.

RAFLAR BOŞALMIŞTI

Öte yandan, son günlerde tekel bayilerinde satılan sigaralarda tedarik sorunu yaşanıyordu.

Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müşteriyle karşı karşıya geldiklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Buradan sigara firmalarına, pazarın liderleri 3 firmaya açıkça sesleniyoruz. Ya ürünleri kısıtlamayıp ticari etik gereği satışınızı yapın ya da zam gelecekse bir an evvel yapın. Bizi tüketici ile karşı karşıya getirmeyin. Türkiye geneli tekel bayileri olarak tepkimiz büyük olacaktır.”