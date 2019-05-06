Şirketten şirkete pazarlama yetkinliği ölçülebiliyor

“Fortune 500 Türkiye” şirketlerinin %66’sı ürettiği mal veya hizmetleri diğer şirketlere pazarlıyor. Buna karşılık ülkemizde pazarlama adına düzenlenen sempozyumlara, verilen başarı ödüllerine ya da yazılan kitaplara baktığımızda çok büyük bir kısmının son tüketiciye yani B2C pazarlamaya yönelik olduğunu görüyoruz. "B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması" ile, işletmeden işletmeye (B2B) mal veya hizmet sunan şirketlerin pazarlama kabiliyetleri tespit edilerek bir endeks haline getiriliyor.

Türkiye’de şirketlerin pazarlama yetkinliğini ölçerek bir endeks haline getiren bir araştırma başlatıldı. Türkiye B2B Pazarlama Olgunluğu Araştırması sayesinde şirketler pazarlama yönetiminde kendilerini sektörlerinin ortalaması ile karşılaştırabilecek ve iyi ve eksik yönlerini görebilecekler.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ETKİ Merkezi işbirliği ile yürütülen uygulamaya dönük akademik araştırmada, B2B Pazarlama yapan şirketlerin mutlaka uygulaması gereken 40 pazarlama faktörü pazarlama yöneticileri ile yüz yüze mülakat yapılarak değerlendiriliyor. Araştırma sonucunda görüşülen şirketin pazarlama uygulamaları açısından karnesi ortaya çıkıyor.

Projenin yürütücüsü ve akademisyen Dr. Kutalmış Emre Ceylan, araştırmanın Türkiye’de ilk olduğunu belirtiyor: “Türkiye Fortune 500 şirketlerinin %66’sı ürettiği mal veya hizmetleri bir başka şirkete sunuyor. Buna karşılık ülkemizde pazarlama adına düzenlenen sempozyumlara, verilen başarı ödüllerine, ya da yazılan kitaplara baktığımızda çok büyük bir kısmının son tüketiciye yani B2C pazarlamaya yönelik olduğunu görüyoruz. B2B pazarlama yapan şirketlerin istifade edebileceği kaynak sayısı o kadar kısıtlı ki; bu alanda bir farkındalık yaratmak ve Türkiye’deki büyük küçük tüm işletmelerimizin faydalanabileceği kaynaklar üretmek zorunlu hale geldi. Bu nedenle işe yerli işletmelerimizin pazarlamayı ne kadar iyi yönettiklerini ölçmekle başladık. Kendi şirketi için yapılan ölçümün sonuçlarını, görüştüğümüz şirkete ücretsiz olarak raporluyoruz. Bu sayede hem şirket kendini geliştirmek için bu rapordan istifade ediyor, hem de endeks genişliyor. ”

Araştırmaya B2B pazarda faaliyet gösteren ve yabancı hisse oranı %20’nin altında olan Türk işletmeler ücretsiz olarak katılabiliyor. Katılmak için: www.pazarlamaendeksi.com