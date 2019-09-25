SOCAR'ın depolama kapasitesi artacak

SOCAR Türkiye, Aliağa'daki Özel Endüstri Bölgesi statüsü bulunan arazisindeki iki yeni tesis için bir tören düzenledi. STAR Rafineri'nin hammadde ve bitmiş ürün depolama kapasitesini artıracak tesislerden birinin açılışı yapılırken diğerinin de temeli atıldı.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan ve yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin depolama kapasitesinin artırılması için yeni yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen iki projeden biri olan SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi'nin açılışı yapılırken, STAR Rafineri Ham Petrol ve Petrol Ara Ürün Tankları Projesi'nin de temeli atıldı. Yapılan törene SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ile proje yüklenicilerinin yöneticileri katıldı. Yeni yatırımlarla SOCAR Türkiye'nin ve müşterilerinin kullanabileceği depolama kapasitesi 2,5 milyon metreküpe ulaşacak.

Verimliliğe katkı

Törende bir konuşma yapan SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR'ın petrol, doğalgaz ve petrokimya alanlarında yatırımlarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Geçen yıl ekim ayında, STAR Rafineri'nin açılışı için buradaydık. Üzerinden daha bir yıl geçmeden yeni projelerimiz için yeniden Aliağa'da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Faaliyetlerimizin önemli bir ayağını teşkil eden petrokimya yatırımlarımız Azerbaycan ekonomisi için katma değer yaratarak uzun dönemli gelir kaynağı oluşturmakta; aynı zamanda bölgeye ve Türkiye'ye büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Petkim, son 10 yılda 47,2 milyar liralık toplam ciroya ve 4 milyar liradan fazla toplam kâra ulaştı. STAR Rafineri'de ise 4 milyon ton ham petrol işlendi. Bu rakam, yıl sonunda 8 milyon tona ulaşacak" diye konuştu. Depolama tesislerindeki kapasite artışının STAR Rafineri'nin verimliliğine önemli katkı sağlayacağının da altını çizen Abdullayev, sözlerini şöyle tamamladı: "Azerbaycan ve Türkiye arasında yüzyıllardır süregelen dostluk, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının iradesi ve büyük desteğiyle ekonomik anlamda da büyük aşama kat etti. Gelecekte iki ülkenin birlikteliğini ve buna bağlı olarak ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

5 büyük terminalden biri

Törenle açılışı yapılan SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi, toplam 335 bin metreküplük 12 tanktan oluşuyor. Halihazırda Ege Bölgesi'nin en büyüğü olan terminalin kapasitesi, yeni genişleme projesiyle 535 bin metreküpe ulaşacak ve böylece Türkiye'nin 5 büyük depolama terminalinden biri olacak. Eylül 2017'de yapımına başlanan tesiste dizel, benzin, jet yakıtı ve reformat ürünleri depolanabilecek.Temeli atılan STAR Rafineri Ham Petrol ve Petrol Ara Ürün Tankları Projesi ise rafinerinin depolama kapasitesini artırmanın yanı sıra operasyonel esneklik de sağlayacak. 2 adet 134 bin 500 metreküplük ham petrol tankı ve 2 adet 36 bin 500 metreküplük petrol ara ürün tankı olarak planlanan; toplam 342 bin metreküp depolama imkanı sağlayacak projenin, 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.