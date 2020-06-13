Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 975 bin 599 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 10 milyon 741 bin 715 lira olarak gerçekleşmişti. Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1475 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 79 bin metreküp olarak tespit edildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 57 kuruş olarak açıklandı. Türkiye'ye dün 75 milyon 916 bin 253 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 76 milyon 601 bin 132 metreküp olarak kayıtlara geçti.