Süt fiyatı artacak gübre fiyatı düşecek

Bakan Pakdemirli, süt fiyatlarının yetersiz olduğunu, belirtti, 'Yakında taplanacak Süt Konseyi'ne fiyatların artırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Gübrede ise indirim çalışmamız var' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Beydağ İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, siyasetin dışında ekonomik konulara da değindi. Bakanlık olarak da çiftçiyi rahatlamak için bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Pakdemirli, "Birçok üründe çok iyi fiyatlar açıkladık. Evet girdilerimiz, maliyetlerimiz arttı ama bir o kadar da tarımsal ürünlerde fiyatlarımızı bu kadar iyi açıkladık. Geçen yıl 850 liraya satılan buğday, bugün yurtdışında 110 TL. Biz 1350 lira vererek aldık. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, fındıkta, kuru üzümde memnun ettik" dedi.

Sütte fiyat yetersiz

Sütün fiyatını 1 lira 70 kuruştan, 2 liraya çıkardıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli. Sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ancak ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. Üreticinin desteklenmesi açısından bu süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak olan Süt Konseyi'ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine bir gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz.'

Bugüne kadar yapılmayan bir çalışma yaptıklarını da açıklayan Pakdemirli, "Çiğ sütü kalite esaslı olarak sınıflandıralım dedik. Yani kaliteli süt üreten üreticimiz, sütünü değerinde veya değerinden daha fazla satacak. Standart, tek fiyat yerine sütü sınıflandırarak, iyi süt getirene sanayici de iyi para ödemek zorunda kalacak. O nedenle hiç kimse de hiçbir şeye yeltenmek zorunda kalmayacak. Herkes iyi süt üretecek, sektör de üretici de bundan kalkınacak. Yakında küçük aile işletmelerine yüzde 40 hibeli damızlık sığırı vereceğiz." dedi.

Gübre ve zeytin

Sıfır Atık Projesi kapsamında organomineral gübre üzerinde çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, 'Gübre tarımdaki en önemli girdilerden bir tanesi. Ve fiyatların artığını da hepimiz biliyoruz. Organomineral tarafından bir çalışma yürütme yürüttük. Normalde dap gübresine yüzde 20-30 daha ucuz daha iyi bir gübreyi yakın bir zamanda inşallah piyasaya sürecek gerekli düzenlemeleri de yapıyoruz' dedi.Sözleşmeli tarımda hem çiftçinin hem de sanayicinin lehine olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "Zeytinyağına destek var ama dane zeytine de desteği başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

