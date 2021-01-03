Tarım sektörü desteklendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda İzmir’de tarım sektörü 2020 yılında da her alanda desteklendi. Büyükşehir Belediyesi, 2020'de üretici kooperatiflerinden 130 milyon lirayı aşan alım yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında kent ekonomisine güç kazandırmak ve tarımsal üretimi arttırmak için önemli projelere imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda çiftçi ve üretici tohumdan fidana makinadan kaliteli yeme kadar her alanda desteklendi. Başkan Soyer, tarım alanındaki vizyonunu “yerli tohuma ve yerli hayvan ırklarına sahip çıkmak, ürünleri işleyerek katma değerini yükseltmek, üreticiyi kooperatifleştirmeye teşvik etmek ve ürünü ulusal ve uluslararası piyasada pazarlamak” şeklinde dört temel ilkeye dayandırıyor.

Manda yetiştiriciliği canlandırılıyor

Kaybolmaya yüz tutmuş yerli tohum karakılçık buğdayını İzmir’in bereketli topraklarıyla yeniden buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 13 ilçede bin dekara yakın karakılçık buğdayının ekimini yaptı. Büyükşehir sadece İzmir’de değil Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde, ayrıca Kıbrıs’ta yerel tohum çalışmalarına destek vermeye de devam ediyor. Selçuk, Bergama, Kınık ve Tire’de 134 yerli ırk Anadolu mandası dağıtan Büyükşehir, yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini canlandırıp İzmir mozerellası yapmak ve bu peyniri dünya markası haline getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. 2020 yılında Torbalı ve Kiraz’da ise 419’u yerli Sakız ırkı olmak üzere 509 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Yem desteği projesi

Büyükşehir, 2020 yılında üreticinin girdi maliyetlerini azaltmak için yem desteği projesini de devreye aldı. Aliağa, Buca, Bornova, Kınık ve Kiraz’da yaklaşık 250 bin kilo kuzu büyütme ve süt yemi dağıtıldı. İklim dostu yem bitkisi ekiminin teşvik edilmesi için Beydağ ve Bergama ilçelerinde 118 köylü ve çiftçiye macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu desteği sağlandı, yaklaşık bin dekarlık alanda iklim dostu yem bitkisi üretimi başladı. Süt işleme tesisi, mandıra ve kavurma tesisi yatırım çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında bal, zeytin, süt ürünleri, fidan, çiçek, bezelye, bakla, enginar gibi kent ihtiyaçlarını üretici kooperatiflerinden tedarik etmeyi sürdürdü. Ürün alım sözleşmesi imzalanan kooperatif sayısı arttı, ürün yelpazesi genişledi. Üretici kooperatiflerinden bu yıl yapılan alımların bedeli 130 milyon lirayı aştı.

160 bin çocuğa süt

“Süt Kuzusu” projesi ile kentte süt ve hayvancılık faaliyetlerine önemli destekler sağlayan Büyükşehir, 2020 yılında projeyi kentin 30 ilçesinde yaygınlaştırdı. Böylece yıl içerisinde 160 bin çocuğa 13 milyon litreye yakın süt dağıtımı yapıldı. Süt üreticilerine ise 65 milyonluk destek sağlandı. Tarım makineleri de hibe edildi. Büyükşehir, 2020 yılında Bornova Erzene ve Doğanlar’da iki Halkın Bakkalı şubesi daha açmak için hazırlıklarını da tamamlamak üzere.

Terra Madre Anatolia

2022 yılında İzmir’de düzenlenecek Terra Madre Anatolia etkinliğine hazırlık çalışmaları kapsamında yerli üretimle ilgili farkındalık çalışmaları başladı. Büyükşehir, üretici kooperatiflerinden temin ettiği ürünleri daha hızlı şekilde Halkın Bakkalı şubelerine ulaştırmak için kentin kırsalla buluştuğu belirli noktalara ürün alım merkezleri kurma projesini de başlattı. Merkezlerden ilki Ekim ayında Tire’de açıldı. Tesis bünyesindeki soğuk hava deposu, elektronik kantar ve ürün boylama üniteleri ile hizmet vermeye başladı.

Yeni üretim alanları

Büyükşehir salep, nergis ve lavanta yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere fide, çiçek soğanı ve zirai danışmanlık hizmeti sağlayarak yok olmaya yüz tutmuş türler için kentte yeni üretim alanları yarattı. Karaburun ve Mordoğan’da 120 bin nergis çiçeği soğanı, Tire ve Urla’da 100 bin salep yumrusu, Kemalpaşa’da 5 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı. 2020 yılı içerisinde 17 bin köylü ve çiftçiye kooperatiflerden temin edilen 17 farklı çeşitten 363 bin zeytin ve meyve fidanı desteği sağlayan Büyükşehir, 595 köylü ve çiftçiye 3 bin 570 arı kovanı ile arıcılık malzemesi de dağıttı. Tarımsal sulama yatırımları hız kazandı. Çiftçi eğitimleri yapıldı.



