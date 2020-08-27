Taşa değer katanlar buluştu

27. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenecek olan 6. Uluslararası Taş Kongresi'nin lansmanı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşti. Sektörün öncü isimleri, lansman ile uzun bir sürenin ardından ilk kez bir araya geldi.

Türkiye'nin doğal taş zenginliğini dünya ticaretine açan Marble İzmir Fuarı, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi ile değer kazanıyor. 24-27 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek 27. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak 23-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek 6. Uluslararası Taş Kongresi, "Taş Değer Katar - Taşa Değer Katanlar" teması ile bilim insanlarını sektör temsilcileri ile buluşturacak.

Kongre çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına; TİM Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. İlker Kahraman ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katılarak sektörün mevcut durumu ve kongre ile ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Konuşmaların ardından sektör başkanları ile protokol imzalandı.

Toplantı açılışı, sektörün duayen isimlerinden olan Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu tarafından yapıldı. Kongre Genel Sekreteri Doç. Dr. Ersin Koralay, doğal taşın serüveni, farklı sektörlerde kullanımı, ihracatı ve tasarım faaliyetleri kapsamında kongrenin geçmişten bugüne dek edinilen tecrübeler ile yenilikçi yaklaşımları içeren perspektiflerini anlattı. Toplantıda, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu İbrahim Alimoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Haldun Barışcan ile kongrenin düzenleme, yürütme, sektörel danışma, bilimsel ve teknik çalışma komitelerinin üyeleri yer aldı.

Türk doğal taşı adını İzmir'den duyuracağız

Ertelenen fuar döneminin ardından sektör için yeniden bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Türkiye ekonomisinin destekleyici gücü olan İZFAŞ, paydaşlarıyla kurduğu kent koalisyonu ile İzmir'in kalkınma modeline hizmet veriyor. Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İZFAŞ yönetimimiz ve tüm sektör temsilcileri ile kol kola İzmir'i dünyaya taşımak ve yerelde kalkınmayı güçlendirmek için çalışıyoruz. İZFAŞ, tüm sektör için ortak bir paydaştır. Bildiğiniz gibi bu yıl Marble İzmir Fuarımız, Covid-19 salgını nedeniyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ertelendi. Biz ise hazırlıklarımıza bu süreçte de devam ettik. Bugün burada toplanmamıza sebep olan 6. Uluslararası Taş Kongresi ile, doğal taşta dünya çapında bir marka değerine sahip olduğumuzu, ona değer katanlarla bir arada değerlendirip; Türk doğal taşı adını İzmir'den duyuracağız" dedi.

Dinçer: "Kendimize yetmeliyiz"

Sektörün hammadde ve enerji açısından stratejik önem teşkil ettiğine değinen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "Büyük ve zorlu bir süreç sonrası yeniden bir aradayız. Covid-19 global krizi ile bir kere daha gördük ki; hammaddesi, enerji kaynakları ve üretim kabiliyetiyle kendine yeter bir ülke olmak son derece önemli. Maden zenginliği, bunu gün yüzüne çıkarıp işleme kabiliyeti, üretimde ve ihracatta kapladığı yer önemle üzerinde durmanız gereken basamaklar. Bu noktalar üzerinden Türkiye gerçeğine baktığımızda gelecek vadeden bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye gerek hammadde gerekse de enerji kaynağı olarak kullanılan madenler ve doğal taşlar konusunda oldukça zengin bir ülke. Türk maden sektörü Türkiye ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektör ve sektörümüzün ihracatı 2019 yılında 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör olarak 2020'nin ilk 7 aylık döneminde 2,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektör Covid-19 kaynaklı kayıplarını yüzde 11,34'e kadar geri çekti. Tüm dünyada karantina kurallarının gevşetilmeye başlatıldığı yeni normal dönemde ihracatta aylık bazda yükseliş yaşandığını görüyoruz. Tüm bu zorlu süreci yaşarken İMİB olarak Türk doğal taşına olan ilginin ve talebin artması için çalışıyoruz. 2021 yılında düzenlenecek olan 6. Uluslararası Taş Kongresinin de Türk doğal taş sektörüne önemli katkıları olacağına inanıyor ve destekliyor; bugünkü tanıtım toplantısının da sektörümüz için güzel sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerinde bulundu.