Tasarruf etme eğilimi hızlandı

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye’de tasarruf yapanların oranı yüzde 20,2’ye çıkarak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Katılımcıların tasarruf yapma gerekçeleri; geleceğe yatırım, çocuklar ve beklenmedik durumlara karşı güvence olarak sıralandı. Genç ve çocuksuz bireylerin tasarrufa yönelmesindeki temel etken ise pandemiye bağlı sağlık riskleri ile ekonomik gelişmelere duyarlılığın neden olduğu ihtiyati yaklaşım olarak öne çıktı. Araştırmayı değerlendiren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Pandemi dolayısıyla yaşanan belirsizlikler tasarrufa yönelimi artırırken ING Türkiye olarak, bu süreçte de her zaman olduğu gibi müşterilerimize tasarruf ederken kazanç sağlayabilecekleri ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmaya odaklanıyoruz” dedi.

Sonuçları açıklandı

ING Türkiye, Türkiye’de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın (TTEA) 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye’nin araştırmasına göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14,3 olan tasarruf sahipliği oranı, üçüncü çeyrekte araştırma tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 20,2’ye ulaştı. Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranı da ikinci çeyreğe göre sekiz puanlık artışla yüzde 63 oldu. Tüm yaş grupları incelendiğinde ise tasarruf yapma gerekçeleri, ‘geleceğe yatırım’, ‘çocuklarım için’, ‘beklenmedik durumlara karşı güvence’ olarak sıralandı. Araştırmada, tasarrufa yönelen genç ve çocuksuz bireylerin tasarrufa yönelmesindeki temel etken de pandemiye bağlı sağlık riskleri ile ekonomik gelişmelere duyarlılığın neden olduğu ihtiyati yaklaşım ile ilişkilendirildi.

25-34 yaş grubu tasarrufa yöneldi

Araştırma yalnızca tasarruf yapanların değil, tasarruf yapmayı düşünen kişilerin sayının arttığını da ortaya koydu. Buna göre, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 37,5’e yükseldi. Bu kişilerden yüzde 16’sı tasarruf planını önümüzdeki üç ayda hayata geçirmeyi planladığını belirtti. Yılın üçüncü çeyreğinde tasarrufa en fazla yönelen kesim, bir önceki çeyreğe göre altı puan artışla yüzde 30 seviyesine ulaşan 25-34 yaş grubu oldu. Çocuksuz bireylerde tasarruf etme durumu ikinci çeyreğe göre dört puanlık artışla yüzde 24’e, çocuklu bireylerde ise yedi puanlık artışla yüzde 18’e çıktı.





