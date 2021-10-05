Tavuklar kesime gitti, yumurtanın fiyatı uçtu!

Arz talep dengesindeki bozulma ve yem fiyatlarındaki artış yumurta fiyatlarında artışa neden oluyor. Yumurta fiyatlarındaki artışı değerlendiren İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Kor, “Artan hammadde fiyatları ve hastalıklar nedeniyle tavuklar kesime gidiyor. Tavuk çiftliklerinde kapasiteler yarı yarıya düştü” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Yumurta fiyatları her geçen gün artıyor. Geçen yılın aynı döneminde 45 kuruş civarında seyreden yumurta adet fiyatı bu yıl 80 kuruşa dayandı. Yumurta fiyatlarındaki yükseliş vatandaşları ve yumurta ile yemek yapan restoranları kara kara düşündürüyor. Yumurta fiyatlarındaki artışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Kor, artan girdi maliyetleri ve arz talep dengesinin bozulması nedeniyle yumurta fiyatlarının arttığını söyledi.



Maliyetler artıkça fiyat artıyor

Tavuk çiftliklerindeki kapasitelerindeki düşeşe dikkat çeken Kor, “Artan hammadde fiyatları ve hastalıklar nedeniyle tavuklar kesime gidiyor. Tavuk çiftliklerinde kapasiteler yarı yarıya düştü. Hata bazı çiftliklerde yarının da altına düştü. Arz talep dengesinin bozulması nedeniyle yumurta fiyatları yükseldi. Geçtiğimiz aylarda fiyatlar düşük seyrettiği için üretici hayvanını kesmek zorunda kaldı. Yeni çıkan mısır da beklediğimizin aksine eskisinden daha pahalıya çıktı. Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) yardımcı olmuyor. Sadece buğday ve arpa veriyor. Mısır vermiyor. Mısırı da stokçular stokluyor. Daha yüksek fiyattan satmak için elerinde tutuyorlar. Bir taraftan da elinde hayvanı olan üreticinin hastalıklar nedeniyle üretimi düştü. Öyle çiftlikler var ki günde bir yumurta bile alamıyor. Ambalaj ve yem fiyatları da arttı. Bizim girdilerimizin yüzde 65’ini yem maliyeti oluşturuyor. Yemi hayvana yediriyoruz yumurtayı elde ediyoruz. Yumurtayı pakete koymamız gerekiyor. Paketleme ve nakliye maliyetlerinde de artış var. Elektrikte bile yüzde 45 artış var. Maliyetlere bağlı olarak önümüzdeki aylarda yumurta fiyatların daha da artış yaşanabilir. Şu anda çiftlik çıkışı bir adet yumurtanın fiyatı 75-80 kuruş. Piyasadaki mısır fiyatı yükselirse yumurta fiyatları da yükselir. Mısırın kilogramı 3,50 TL olursa yumurtanın çiftlik çıkışı 1 TL olur” dedi.



“TMO girmeden piyasanın ateşi sönmez”

Yumurta üreticilerinin taleplerini de aktaran Kor, “Maliyetler artığı müddetçe yumurta fiyatları da kaçınılmaz olarak artacak. Başka türlü dayanamayız. Biz sadece fiyatlara maliyetleri yansıtıyoruz. TMO bir an önce piyasaya girecekse girsin ve mısır versin. TMO girmeden piyasanın ateşi sönmez” diye konuştu.