Tedarik Zincirinin ilk online ödül töreni gerçekleşecek!

"Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” online platformda bir araya geliyor

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” 2 Aralık 2020 günü ödüllerine kavuşacak. Pandemi dolayısıyla ilk kez online olarak düzenlenecek olan ödül törenine Türkiye ekonomisine yön veren büyük firmaların kurucuları ve üst düzey yöneticiler katılacak.

Pandemiye rağmen bu yıl da ödül törenini aynı heyecanla gerçekleştireceklerini söyleyen organizasyonun ev sahibi Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer sözlerine şöyle devam etti: “2014 yılından beri düzenlemekte olduğumuz ödül töreni için Tedarik Zincirinin Oscar’ı diyebiliriz. Bu yola ilk çıktığımızda amacımız Türkiye’de Tedarik Zinciri kavramını yaygınlaştırmaktı. Geçen altı seneye baktığımızda ise her geçen sene artan talepler doğrultusunda amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Sadece ülkemiz değil tüm dünya maalesef çok zor zamanlardan geçiyor. Her sene keyifle, yüz yüze gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizi gönül isterdi ki aynı şartlarda gerçekleştirelim ama pandemi sürecinde kimsenin sağlığını riske atamazdık. Bu sebeple yine aynı heyecanla ödül törenimizi online platformda gerçekleştirip, Tedarik Zinciri profesyonellerini bir araya getireceğiz. Başvurularımız halen devam ediyor. Her yıl bu uygulamayı sürdürerek Tedarik Zincirinin önemini vurgulamaya devam edeceğiz’’ dedi.

İyi yolda olduğumuzun göstergesi

LODER ortaklığı ile gerçekleşen ödül töreni ile ilgili dernek başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve başkan yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri listesi her yıl heyecanla bekleniyor. Bizler de tüm gücümüzle ve heyecanımızla bu yolda ortak olmaya devam edeceğiz’’ dediler.

Songül Sezer ise ‘’LODER dernek başkan ve başkan yardımcımızın da söylediği gibi törenimiz her yıl heyecanla bekleniyor. Artan heyecan Türkiye’de bu anlamda iyi yolda olduğumuzun göstergesi. Şirketler, Tedarik Zinciri alanında yaptığı projeleri paylaşacak pek fazla platform bulamıyordu. SCP Ödülleriyle birlikte bu projeleri tüm Türkiye hatta Dünya basınında duyurmak için heyecanlanıyorlar’’ diye belirtti. Sezer bu yılki değişiklikleri ise şöyle anlattı:’’En Sürdürülebilir / Dirençli, En Teknolojik, En Yenilikçi ve En Etkin / Etkili olmak üzere 4 farklı dalda yarışan adaylarımız, bu sene online platformda jüri üyelerimize önceden projelerini paylaşacaklar. Kazanan projeler 2 Aralık günü sunumlarını katılımcılara gerçekleştirecekler.’’