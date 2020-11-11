Teksan, enerji sektöründe ilklere imza atıyor

Turkishtime Dergisi'nin şirketlerin Ar-Ge karnesini çıkardığı geleneksel araştırması "Ar-Ge 250" sonuçlandı. Kesintisiz güç sektöründe ilk 250 arasına girmeyi başaran tek şirket olan Teksan, 2019 yılındaki yaklaşık 6,4 milyon TL'lik Ar-Ge harcaması ile listenin 219. sırasında yer aldı

Türkiye'nin Ar-Ge'ye bütçesinden en çok pay ayıran şirketleri arasında yer alan Teksan, Ar-Ge'yi geleceğe yatırım olarak görüyor. Türkiye'nin ilk hibrit jeneratörü, yerli Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri gibi pek çok başarılı projeyi hayata geçiren şirket, Turkishtime Dergisi'nin "Ar-Ge 250 Listesi"ne kesintisiz güç sektöründen girmeyi başaran ilk ve tek kuruluş oldu. Teksan 2019 yılında 6,4 milyon TL. Ar-Ge harcaması ile ilk 250 içinde 219. sırada yer aldı.

2005 yılında kurduğu Ar-Ge departmanı ile sektörde pek çok ilke imza atan Teksan, 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildi ve sektörün ilk özel Ar-Ge Merkezi oldu. Kurulduğu günden bu yana teknolojideki gelişmeleri izleyen ve enerji çözümleri sektörüne yenilikçi ürünler kazandıran Teksan, bu vizyonuyla Türkiye'nin Ar-Ge'yeen çok yatırım yapan şirketleri arasında sıralanıyor.

Ar-Ge, inovasyon ve teknolojinin şirket kültürlerinin ayrılmaz birer parçası olduğunu belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları söyledi. "Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan firmalardan biriyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Yeni fikirler geliştirme konusunda oldukça yetenekli bir Ar-Ge ekibine sahibiz. Katma değer yaratacak fikirlerin projelendirildiği AR-GE merkezimizde kendi markamızın yanı sıra Ar-Ge birikimimizden yararlanmak isteyen başka firmalar için de mühendislik hizmeti veriyoruz. Firmamızın üç adet tamamlanmış, 3 adet de devam eden TÜBİTAK Projesi bulunuyor. Bu kapsamda tamamladığımız tüm projeleri ticarileştirip ihraç edilir hale getirdik. Çalışmaları devam eden projelerimiz de sadece proje olarak kalmayacak. Ticari bir ürüne dönüşüp ülke ekonomimize katkı sağlayacak. Diğer yandan ana ürün kalemlerimizin yerli ikamesinin sağlanması amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge Merkezimizin kurulduğu 2017 yılından itibaren yurtiçi motor tedarikimiz her yıl hızla artıyor. Teksan Ar-Ge ekibimizin Ford Otosan Ar-Ge ekibi ile geliştirdiği yerli motorlu Ford ECOTORQ Serisi Jeneratörlerimiz bu yönde önemli bir adım olup yakın zamanda Ford ECOTORQ Serisi Jeneratörlerimizde ihracata başlamanın da gururunu da yaşıyoruz."