Tescilli dünya markası oldu

Marmaris ticaret odası’nın (mto) başvurusuyla geçen yıl benzersizliği türk patent ve marka kurumu tarafından tescillenen marmaris çam balı’nın markalaşma çalışmaları çerçevesinde, marmaris ticaret odası ve marmaris belediyesi iş birliği ile ilçenin en yoğun noktasında bulunan türkmenistan parkına, ‘çam balı ve arı heykeli’ dikildi.

Marmaris ticaret odası’ndan verilen bilgiye göre; “dünya’nın çam balı başkenti marmaris” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; heykeltıraş mustafa akıncı’nın tasarımıyla yapılan heykel, marmaris’in en işlek noktalarından biri olan türkmenistan parkı’na yerleştirdi.

İlçeye gelen turistlerin uğrak noktası olan sahil şeridi ve yürüyüş yolu üzerinde yer alan heykel, meraklı gözlerin ilgi odağı oldu.

Çelik alaşımlı, cam elyaf katkılı polyester malzemeden üretilen ve yaklaşık 2 metre boyunda olan çam balı peteği ve bal arısı figürlerinden oluşan heykel, gerçek bal ve arının doğal renklerine boyanarak ışıklandırıldı.

Hedef öne çıkma!

Marmaris’in en önemli marka değeri olan ve coğrafi işaretle tescillenen marmaris çam balı’na yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarında yer verilerek, marmaris’in turizm ile birlikte yeme - içme ve kültürel alanlarda da öne çıkması hedefleniyor.

Marmaris’in diğer işlek noktalarına da yerleştirilmesi için tasarımları devam eden farklı görsel çalışmalar da yürütülüyor.

Özellikle avrupa’dan gelen yabancı turistlerin sanata olan ilgisi ve beğenesi ile birlikte marmaris farkındalığının ve çam balının marka değerinin artırılması hedefleniyor.

“dünya çam balı başkenti” ve “coğrafi işaretli ürün” temalarına vurgu yapılarak hazırlanan heykel marmaris’in tadı ve içeriğinin eşsizliğiyle tescillenen çam balına dikkat çekiyor.

İki yeni istasyon yatırımı

Zülfikarlar holding bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt sektörünün yüzde 100 yerli markası Türkiye Petrolleri, yaz mevsiminde turizmin göz bebeği Bodrum’un, giriş ve çıkışına iki yeni istasyon yatırımı gerçekleştirdi.

Türkiye petrolleri, bu yıl akaryakıt sektöründe sahip olduğu konumu ve pazar payını artırmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürerek yılsonunda istasyon sayısını 800’e ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye’de turizm denince akla ilk gelen yerlerden Bodrum’da, iki yeni istasyon yatırımına imza attıklarını dile getiren Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, şunları söyledi:

“Adımızda ülkemiz var diyerek çıktığımız bu yolda müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmak için çalışıyor, verimlilik ve karlılık esasına dayanarak, ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz. 2019 yılı sonunda başladığımız bu yatırımlara, pandemi döneminde özel izinlerle gece – gündüz devam ederek tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.

Böylelikle Bodrum’a girerken müşterilerimizi karşılıyor, Bodrum’dan ayrılırken de uğurluyoruz.

Türkiye petrolleri olarak büyükşehirlerde ve ülkemizin turizm, tarih ve kültür – sanat açısından önemli merkezlerinde yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz.’

Konut satışlarında rekor kırıldı!



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut satış verilerini açıkladı!

Toplam konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarken ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 oranında artış gösterdi.

Açıklanan verilere göre konut satışlarında cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı.

Kamu bankalarının 1 Haziran’da açıkladığı kredi destek paketi ile konut kredisi faiz oranları yıllardır görülmemiş bir seviyeye düşmüştü. Açıklanan pakette anlaşmalı 0 konutlar için %0,64 faiz oranı sunulurken ikinci el konutlar için %0,74 faiz oranı sunuluyordu. İndirimin etkisiyle haziran ayında konut kredisiyle yapılan ev satışlarında patlama yaşandı. TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı konut verileriyle bu artışın devam ettiği görülüyor.

Konut kredili satışlarda temmuz ayında artış!

Haziran 2020’de faiz indirimlerinin etkisiyle 101.504 adet ipotekli konut satışı gerçekleşmişken, temmuz ayında bu sayı artarak 130.721’e ulaştı. Önceki yılın aynı oranına göre %900,6 oranında yaşanan artışla ipotekli satışların, toplam satış içindeki payı %57 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satış adedi 229,357’ye yükselerek tüm zamanların rekoru kırıldı.Tüm zamanların aylık bazda en yüksek satış adedine daha önce 2019 Aralık ayında 202,074 adet satışla ulaşılmıştı.

Faiz oranları yükseliyor!

Kamu bankalarının konut kredisindeki indirim kararını özel bankaların da takip etmesiyle konut satışlarında rekorlar kırıldı. Ağustos başında kamu bankalarının ikinci el konut kredileri için sunduğu faiz oranını iki kere artırması ile birlikte özel bankalarının faiz oranlarının da artışlar başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, hem faiz oranlarının artması hem de konut fiyatlarının artmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda satış oranlarının azalabileceğini söyledi. Durmazoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

‘Özellikle konut kredisi faiz oranlarının yüzde 3’leri aştığı geçmiş yıllarla kıyaslandığında hala iyi bir seviyede. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, fiyatı uygun ve zarar etmeyecekleri bir ev bulurlarsa faiz oranları hala oldukça avantajlı.’

DİP EKSPRES

Masaj salonlarına denetim istiyor

İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca, ‘Günde 1-2 müşteri ancak geliyor. Bırakın personel maaşlarını ısınma giderlerini dahi karşılayamıyoruz’ dedi.

Ruhsatsız ve odaya kayıtsız olarak faaliyet gösteren masaj salonlarında da şikayet eden Karaca, masaj salonlarına yönelik denetimlerin artırılması ve kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Karaca, ‘Virüsün böylesine hızlı yayıldığı bu süreçte bu salonların denetimi daha da önem kazanmıştır. İzmir'de 3 bin civarında masaj salonu var. Bunlardan yalnızca 87'si odamıza kayıtlı. En başta sağlık için bu salonların acilen denetim altına alınması şart” diye konuştu.